Санду о политическом кризисе в Гагаузии: Не удивлюсь, если вмешалась Россия.

«Мы провели переговоры с членами Народного собрания Гагаузии и пришли к определённым договорённостям, которые устроили и Центральную избирательную комиссию, и членов Народного собрания. Оставалось только, чтобы депутаты приняли решение, чтобы можно было продолжить процесс в соответствии с законом. Но после того, как они вернулись, что-то произошло, и, похоже, все эти договорённости были аннулированы», — заявила Майя Санду в эфире подкаста Raport, передает agora.md

Президент допускает, что блокирование выборов могло быть следствием вмешательства России, однако признаётся, что не располагает полной информацией на этот счёт.

«У меня нет полной информации, но не удивлюсь, если в это вмешалась Российская Федерация, которая не хочет, чтобы в Молдове был мир, которая каждый раз вмешивается и создает разногласия между автономией и официальным Кишиневом. А от этого страдают только жители автономии. Посмотрим, найдут ли представители Народного собрания какое-либо решение в ближайшее время. Я участвовала в нескольких обсуждениях, и там на самом деле нет никаких реальных проблем. Есть лишь определённые настроения и попытки нагнетать обстановку», - заявила Майя Санду.

«Надеюсь, что в Народном собрании найдётся достаточно людей, которые дорожат автономией, хотят честных выборов и чтобы решение принимали жители Гагаузии, а не Илан Шор и его команда», — добавила она.

Вакантность должности башкана Гагаузии должна быть установлена Народным собранием на заседании при наличии кворума. Выборы может организовать Центральная избирательная комиссия Гагаузии, но только при условии, что Народное собрание утвердит бюджет и назначит дату. На последнем заседании Народного собрания кворума не было. Более того, исполняющий обязанности спикера Николай Орманжи подал в отставку.