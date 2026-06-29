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moldpres.md logomoldpres
29 Июня 2026, 11:06
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Санду: Правительству не следует спешить с налоговой реформой

Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что налоговая реформа необходима, однако правительству следует уделить больше времени анализу предложений и высказанной критики до принятия окончательного варианта.

Санду: Правительству не следует спешить с налоговой реформой.
Санду: Правительству не следует спешить с налоговой реформой.

Отвечая на вопрос о недовольстве, вызванном проектом налоговой реформы, и о требованиях некоторых представителей общества отозвать или переосмыслить инициативу, глава государства заявила, что есть важные элементы, которые необходимо сохранить, но также и положения, нуждающиеся в пересмотре, пишет moldpres.md

«Есть важные элементы, и налоговую реформу нужно проводить, но, считаю, правительству не следует спешить. Необходимо сделать паузу и очень внимательно проанализировать все комментарии», — заявила Майя Санду.

Президент, в частности, остановилась на обсуждениях относительно изменения ставки НДС на лекарства, подчеркнув, что сейчас у исполнительной власти нет механизма, с помощью которого можно было бы компенсировать населению возможный рост цен.

«Правда в том, что по лекарствам правительство сейчас не может предложить механизм, который бы позволил компенсировать людям это подорожание. И до тех пор, пока такого механизма нет, нет смысла повышать НДС на лекарства», — подчеркнула глава государства.

По словам Санду, Министерство финансов уже объявило, что данное положение больше не будет частью налоговой реформы, а пониженная ставка НДС на лекарства будет сохранена.

Она уточнила, что и другие статьи проекта необходимо тщательно проанализировать, чтобы реформа была сбалансированной и применимой на практике.

«Конечно, с одной стороны, мы хотим действовать быстро, потому что у нас много задач, но, с другой стороны, это серьезная реформа, и, считаю, правительству нужно взять дополнительное время, очень хорошо проанализировать все аспекты и после этого выйти с окончательным вариантом, который будет предложен к утверждению. Сегодня он еще не готов», — подытожила Майя Санду.

Предложенная правительством Республики Молдова налоговая реформа на 2027 год сейчас находится на этапе общественных консультаций и вызвала оживленные дебаты, особенно в части унификации ставки НДС и влияния на такие сферы, как сельское хозяйство, лекарства и энергоресурсы.

Среди основных предлагаемых мер:

  • снижение подоходного налога для физических лиц с 12% до 7% для годовых доходов до 1 миллиона леев и введение ставки 15% для доходов, превышающих этот порог;
  • применение нулевой ставки к налогу на прибыль, реинвестируемую компаниями;
  • унификация ставки НДС на уровне 20% с отменой пониженных ставок и внедрением механизма быстрого и автоматизированного возмещения НДС;
  • преобразование личного вычета в ежемесячную прямую выплату для семей с детьми;
  • расширение режима независимой деятельности (фриланс) и установление предельных размеров некоторых местных сборов.

Ряд бизнес-организаций и представители фермеров потребовали пересмотра некоторых положений проекта, в частности касающихся НДС на отдельные товары и услуги. В то же время власти заявили, что проект остается открытым для изменений по итогам консультаций.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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