Гросу: В Гагаузии необходимо организовать выборы как можно скорее.

Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что центральные власти найдут необходимые правовые решения для разблокирования ситуации и обеспечения честного и прозрачного голосования.

По словам Гросу, нынешний тупик был спровоцирован самими властями автономии, однако парламент обязан найти решение в соответствии с решением инстанции, сообщает moldpres.md

«Там нужно провести выборы как можно скорее. Хотя они сами себя заблокировали, и это сделал не кто иной, как они сами, мы обязаны предложить решение», — заявил спикер парламента.

Лидер ПДС подчеркнул, что все стороны должны соблюдать решения инстанций, даже когда они с ними не согласны. В этом контексте он напомнил, что и парламентскому большинству ранее пришлось принять решение Конституционного суда относительно режима НДС, применяемого в Гагаузии.

«Нужно принять решение Конституционного суда. В прошлый раз и мы были не согласны с постановлением по НДС, но мы его исполнили. Точно так же и сейчас. Нравится нам это или нет, есть решение, и парламент должен его реализовать», — сказал Гросу.

Председатель законодательного органа подчеркнул, что будущие выборы в автономии должны быть организованы на тех же условиях, что и в остальной части Республики Молдова, с соблюдением правил по проверке сотрудников избирательных комиссий, ограничению размера пожертвований и точности электоральных списков.

«Выборы должны состояться, и мы должны гарантировать, что они организованы правильно, что Центральная избирательная комиссия может контролировать процесс и обеспечивать добросовестность сотрудников избирательных комиссий. Это общие правила, применяемые на всей территории Республики Молдова, и я не вижу причин для особых или привилегированных условий», — заявил Гросу.

Он уточнил, что законодательные решения будут рассмотрены в парламентской комиссии по юридическим вопросам и подчеркнул, что автономии нужны функционирующие институты.

«Мы обсудим в комиссии по юридическим вопросам решения, которые позволят провести честные выборы. Автономии нужен орган, который бы ею управлял. Мы примем решение и применим закон», — заявил Игорь Гросу.

В то же время глава законодательного органа заявил, что блокировка в Гагаузии подпитывается извне.

«Этот путь самоблокирования, к сожалению, укрепляет меня в убеждении, что они следуют указаниям Москвы. Это путь к блокированию, и мы будем применять закон», — подытожил Игорь Гросу.

Ситуация вокруг организации выборов в Гагаузии недавно обсуждалась в рамках консультаций между центральными властями и представителями автономии. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с депутатами Народного собрания Гагаузии и примарами населённых пунктов региона; в ходе обсуждений рассматривались варианты решения электорального тупика и проведения прозрачного процесса выборов в соответствии с законодательством.

Власти РМ вновь подтвердили необходимость продолжения диалога с представителями автономии, но подчеркнули, что электоральные правила должны применяться единообразно на всей территории Республики Молдова. Блокировка возникла на фоне разногласий по поводу применения правовых требований к организации выборов, в том числе касающихся назначения электоральных органов.