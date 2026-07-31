Санду о добровольном объединении: Оно приносит важные ресурсы для местных проектов.

Населённые пункты, которые инициировали процессы добровольного объединения, располагают временем до конца августа, чтобы завершить процедуры, а органы публичной власти и граждан призывают использовать эту возможность.

Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что добровольное объединение сопровождается дополнительными ресурсами со стороны государства, которые могут использоваться для развития сообществ и улучшения условий жизни людей, передаёт moldpres.md

«Я хочу призвать как органы публичной власти, так и граждан воспользоваться этой возможностью, потому что добровольное объединение предоставляет важные ресурсы со стороны государства для реализации проектов на местном уровне и для улучшения условий жизни людей», — отметила Майя Санду.

Глава государства указала, что есть населённые пункты, которые инициировали процесс объединения, но пока не успели его завершить. По её словам, они ещё могут найти решения и прийти к консенсусу.

«Мы знаем, что есть населённые пункты, которые начали эти процессы, но не завершили их. Люди могут сесть за стол переговоров и найти решения, приемлемые для всех, потому что все жители этих населённых пунктов получат пользу от данных инвестиций», — подчеркнула президент.

Майя Санду уточнила, что населённые пункты, которые не завершат процесс добровольного укрупнения до 1 сентября, пройдут через программу нормативного объединения.

«Реформа будет проведена, но эти населённые пункты не смогут воспользоваться дополнительными ресурсами», — подчеркнула глава государства.