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moldpres.md logomoldpres
31 Июля 2026, 17:45
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Санду о добровольном объединении: Оно приносит важные ресурсы для местных проектов

Населённые пункты, которые инициировали процессы добровольного объединения, располагают временем до конца августа, чтобы завершить процедуры, а органы публичной власти и граждан призывают использовать эту возможность.

Санду о добровольном объединении: Оно приносит важные ресурсы для местных проектов.
Санду о добровольном объединении: Оно приносит важные ресурсы для местных проектов.

Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что добровольное объединение сопровождается дополнительными ресурсами со стороны государства, которые могут использоваться  для развития сообществ и улучшения условий жизни людей, передаёт moldpres.md

«Я хочу призвать как органы публичной власти, так и граждан воспользоваться этой возможностью, потому что добровольное объединение предоставляет важные ресурсы со стороны государства для реализации проектов на местном уровне и для улучшения условий жизни людей», — отметила Майя Санду. 

Глава государства указала, что есть населённые пункты, которые инициировали процесс объединения, но пока не успели его завершить. По её словам, они ещё могут найти решения и прийти к консенсусу. 

«Мы знаем, что есть населённые пункты, которые начали эти процессы, но не завершили их. Люди могут сесть за стол переговоров и найти решения, приемлемые для всех, потому что все жители этих населённых пунктов получат пользу от данных инвестиций», — подчеркнула президент. 

Майя Санду уточнила, что населённые пункты, которые не завершат процесс добровольного укрупнения до 1 сентября, пройдут через программу нормативного объединения.

«Реформа будет проведена, но эти населённые пункты не смогут воспользоваться дополнительными ресурсами», — подчеркнула глава государства.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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