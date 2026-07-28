Парламент одобрил продление срока добровольного объединения до 31 августа.

У органов местного самоуправления будет ещё один месяц для завершения процедур добровольного объединения и принятия окончательных решений.

Начиная с 1 сентября, новые процессы добровольного объединения не смогут быть начаты до первого тура всеобщих местных выборов 2027 года, передает ipn.md

Поправка была включена в проект закона о содействии профессиональной этике и модернизации управления человеческими ресурсами в центральном государственном управлении и вносит изменения в Закон о добровольном объединении административно-территориальных единиц.

Автор поправки, депутат от ПДС Эрсилия Катрави, заявила, что продление срока было запрошено органами местного самоуправления, чтобы дать возможность тем, кто начал процедуры, завершить их.

«По просьбе местных органов власти мы продлеваем срок с 31 июля до 1 сентября. Мы предоставляем дополнительный месяц тем, кто не смог этого сделать», — заявила парламентарий.

Заместитель председателя парламентской Комиссии по государственному управлению и региональному развитию Лариса Волох уточнила, что приостановление является временным и необходимо для того, чтобы избежать наложения добровольной агломерации на административно-территориальную реформу, подготавливаемую властями. Населённые пункты, которые уже начали процедуры агломерации, смогут завершить их до 1 сентября, однако инициирование новых процессов будет приостановлено до всеобщих местных выборов 2027 года.

Согласно авторам поправки, новая административно-территориальная карта должна быть утверждена этой осенью и применена одновременно с всеобщими местными выборами 2027 года. Одновременное проведение двух процессов может создать неопределённость для органов местного управления и дополнительные административные расходы.