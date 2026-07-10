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logos.press.md logologos
10 Июля 2026, 16:52
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Процесс добровольного объединения примэрий завершается 31 июля

Начиная с августа правительство приступит к процессу нормативного укрупнения.

Процесс добровольного объединения примэрий завершается 31 июля.
Процесс добровольного объединения примэрий завершается 31 июля.

Генсек правительства Алексей Бузу призвал местных избранников использовать период, оставшийся до конца июля, для принятия  решений в интересах сообществ, передает logos-pres.md

Он напомнил, что на этом этапе населённые пункты все еще могут самостоятельно решить, с кем объединяться и какие приоритеты развития установить. 

В свою очередь, правительство поддержит их  финансовыми стимулами. В частности, предоставляется финансовая поддержка в размере 3 000 леев на каждого жителя объединённой примэрии, ресурсы для инфраструктурных проектов, до 1 млн леев на подготовку процесса укрупнения и ежегодную поддержку местного бюджета в течение трёх лет. 

«Эти средства доступны только на этапе добровольного укрупнения. Поэтому решение, принятое сейчас, даёт сообществу больше возможностей для реализации проектов по модернизации дорог, водопроводов, детсадов, школ и других публичных услуг», — объяснил генеральный секретарь правительства. 

Он уточнил, что объединение не влияет на идентичность населенного пункта: название и традиции сохраняются. В населённых пунктах будут функционировать центры предоставления публичных услуг, а каждое сообщество будет иметь представительство в новой административной структуре. После 31 июля для примэрий с населением менее 3 000 человек укрупнение станет обязательным.

Источник
logos.press.md logologos
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