Процесс добровольного объединения примэрий завершается 31 июля.

Начиная с августа правительство приступит к процессу нормативного укрупнения.

Генсек правительства Алексей Бузу призвал местных избранников использовать период, оставшийся до конца июля, для принятия решений в интересах сообществ, передает logos-pres.md

Он напомнил, что на этом этапе населённые пункты все еще могут самостоятельно решить, с кем объединяться и какие приоритеты развития установить.

В свою очередь, правительство поддержит их финансовыми стимулами. В частности, предоставляется финансовая поддержка в размере 3 000 леев на каждого жителя объединённой примэрии, ресурсы для инфраструктурных проектов, до 1 млн леев на подготовку процесса укрупнения и ежегодную поддержку местного бюджета в течение трёх лет.

«Эти средства доступны только на этапе добровольного укрупнения. Поэтому решение, принятое сейчас, даёт сообществу больше возможностей для реализации проектов по модернизации дорог, водопроводов, детсадов, школ и других публичных услуг», — объяснил генеральный секретарь правительства.

Он уточнил, что объединение не влияет на идентичность населенного пункта: название и традиции сохраняются. В населённых пунктах будут функционировать центры предоставления публичных услуг, а каждое сообщество будет иметь представительство в новой административной структуре. После 31 июля для примэрий с населением менее 3 000 человек укрупнение станет обязательным.