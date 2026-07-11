Майя Санду выдвинула Василе Тофана на пост премьер-министра Молдовы.

Игорь Гросу заявил, что официально предложил президенту Майе Санду кандидатуру Василе Тофана, который «пользуется поддержкой всей команды».

На встрече PAS с Василе Тофаном присутствовали и министры, сообщил Игорь Гросу, после того как партия предложила Майе Санду назначить предпринимателя премьер-министром. По словам спикера, президент приняла к сведению эту инициативу.

«Я пришёл и предложил кандидатуру господина Василе Тофана. Он пользуется полной поддержкой фракции, поддержкой всей команды. Президент приняла к сведению предложение партии «Действие и солидарность», — сказал Гросу.

Василе Тофан заявил, что для него будет честью присутствовать в президентуре. Он отметил, что будет работать над восстановлением доверия граждан, реформами.

«Я не воспринимаю это назначение как личное достижение, а как огромную ответственность. Я немедленно приступлю к работе и сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания граждан Молдовы.

Наш приоритет — вернуть доверие людей благодаря смелости, реформам и конкретным результатам. Мы не добьемся успеха без сильной экономики, которая строится на местах, вместе с предпринимателями.

Управление страной — это командная работа. Во мне вы найдете союзника в деле продвижения Республики Молдова в Европейский союз. Это наш шанс», - отметил Тофан.

Василе Тофан официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра. У него 15 дней, чтобы запросить вотум доверия у парламента и определить состав правительства.