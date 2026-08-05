Санду: Не вижу политиков, которые справились бы лучше нас в условиях кризисов

Отвечая на вопрос, смог бы кто-то другой эффективнее справиться с пандемией, энергетическим кризисом и последствиями войны в Украине, Санду заявила, что не видит среди действующих молдавских политиков такого человека.

«Если посмотреть на нынешних политиков Республики Молдова, то, честно говоря, я не вижу такого человека. Возможно, есть другие люди, другие граждане Молдовы, которые пока не пришли в политику. Я приглашаю их заняться политикой. Возможно, они сделали бы что-то лучше нас или справились бы с некоторыми задачами лучше.

Это правда, что если бы не война в Украине, все было бы гораздо проще, и нам удалось бы добиться большего количества результатов. Но такова реальность. Мы сделали все, что могли», — заявила Майя Санду, цитирует unimedia.info