Санду: Мы обязаны добиться успеха во вступлении Молдовы в ЕС и развитии страны.

Правительство под руководством Александру Мунтяну сделало важные шаги в процессе евроинтеграции, и в дальнейшем нужна в правительстве сплочённая команда, которая сможет выполнить общенациональную задачу — вступление в ЕС.

Мы обязаны добиться того, чтобы привести Молдову в Европейский союз и развить страну. Заявления были сделаны президентом Майей Санду в контексте отставки премьер-министра Александру Мунтяну с поста главы правительства, передаёт moldpres.md

«Нам нужна в правительстве сплочённая, сильная команда, которая сможет выполнить нашу общенациональную задачу — вступление в ЕС. Необходимы решительные шаги для реализации мер по экономическому развитию и очистке институтов. Мы обязаны добиться того, чтобы привести Молдову в Европейский союз и развить страну», — заявила Майя Санду.

Вместе с тем президент подчеркнула, что Республика Молдова взяла на себя амбициозные обязательства в процессе европейской интеграции, которые должны быть выполнены до 1 сентября. В этом контексте она призвала членов кабинета министров и далее прилагать усилия для продвижения по этому пути, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Это уходящее правительство проделало исключительную работу по теме европейской интеграции. У нас есть очень конкретные и амбициозные задачи, которые мы должны выполнить до 1 сентября. И эта смена правительства не должна повлиять на нашу цель. Поэтому я прошу и тех министров, которые остаются, — даже если правительство уходит в отставку, министры находятся на рабочих местах, — и всех остальных коллег в правительстве, в агентствах, которые работают по повестке европейской интеграции, не делать никаких пауз, не останавливаться ни на миг. Напротив, работать ещё быстрее, потому что, очевидно, есть определённые затягивания, некоторые решения не смогут быть одобрены правительством в течение одной, двух, трёх недель, пока будет назначено следующее правительство. Моя просьба — несмотря на эту ситуацию, которая приведёт к некоторым задержкам, сделать всё, чтобы к 1 сентября мы смогли выполнить то, что запланировали. Повторяю, правительство работало очень хорошо по теме европейской интеграции, и важно продолжать в том же темпе», — подчеркнула Майя Санду.