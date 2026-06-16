Попеску: Цель остается прежней — подписание договора о вступлении в ЕС в 2030 году.

Специальный посланник по европейским делам Нику Попеску заявил, что этот момент является «одним из важнейших этапов в истории европейского пути страны» и представляет собой признание со стороны государств-членов ЕС проведенных реформ и приложенных усилий, хотя впереди еще остается немало работы, сообщает Radio Moldova.

Нику Попеску: «Мы прошли один из важнейших этапов»

«Очевидно, что изменения не происходят за одну ночь, однако без прохождения этих этапов вступление в ЕС невозможно. Поэтому считаю очень важным поздравить самих себя — граждан Республики Молдова, а также команды государственной администрации, которые были вовлечены в подготовку и достижение этой цели», — заявил специальный посланник по европейским делам и стратегическим партнерствам Нику Попеску в интервью для Moldova 1.

Бывший министр иностранных дел и европейской интеграции подчеркнул, что Молдова добилась значительного прогресса, а первый открытый кластер переговоров посвящен фундаментальным ценностям. Решение Евросоюза, по его словам, является подтверждением успехов в области правосудия, демократии и прав человека.

«Сегодня открывается так называемый первый кластер — первая группа глав, которые мы будем подробно обсуждать в ходе переговоров. Эти главы касаются главным образом демократии, верховенства права, реформы юстиции и борьбы с коррупцией. Открытие этого кластера означает признание того факта, что Молдова сделала важные шаги в направлении реформирования судебной системы, укрепления демократии и защиты прав человека. Но, безусловно, нам еще предстоит много работы», — отметил Попеску.

Начало переговоров укрепляет международный имидж страны

По словам чиновника, сближение с Европейским союзом способствует укреплению имиджа Молдовы как стабильного и предсказуемого государства. Помимо политического значения, запуск переговоров посылает важный сигнал международному бизнесу и потенциальным инвесторам.

«Это очень важный сигнал как для граждан, так и для потенциальных международных инвесторов о том, что Молдова станет членом Европейского союза. Молдова движется хорошими темпами к тому, чтобы стать государством-членом ЕС, а это принесет положительные последствия для экономики, стабильности и безопасности нашей страны.

Преимущества существуют, хотя они не проявятся немедленно. Мы не проснемся через неделю в совершенно другой стране. Но это еще один очень сильный сигнал как внутри страны, так и за ее пределами о том, что у Молдовы есть демократическое и европейское будущее. Это постепенно способствует укреплению экономики страны и повышению ее международной привлекательности», — подчеркнул Попеску.

Реформа юстиции и экономическое развитие — главные вызовы на пути к вступлению

По мнению Нику Попеску, открытие переговоров означает начало еще более сложного этапа, в рамках которого Молдова должна ускорить внутренние преобразования.

«Наша цель состоит в том, чтобы благодаря вступлению в Европейский союз Молдова стала столь же процветающим и эффективно функционирующим государством, как страны-члены ЕС.

На данном этапе Молдова очень успешно продвигается в вопросах внедрения европейского законодательства и адаптации национальной правовой базы к европейским стандартам. В ближайшие годы для нашей страны и для процесса вступления в ЕС особенно важны две задачи.

Первая — дальнейшее укрепление и углубление реформы юстиции. Те положительные изменения, которые уже были достигнуты, необходимо продолжать и усиливать. Это четкое требование как граждан страны, так и одно из ключевых условий вступления.

Вторая важная цель — экономический рост. Необходимо создать и поддерживать позитивную экономическую динамику, которая позволит ускорить сближение Республики Молдова с европейскими стандартами и единым рынком ЕС», — заявил Попеску.

Вступление в ЕС к 2030 году

Говоря о сроках европейской интеграции, Нику Попеску отметил, что цели, озвученные властями, остаются амбициозными, но достижимыми. Для этого Молдова должна продолжать реформы и сохранять нынешний темп преобразований.

«Цель остается прежней — подписание договора о вступлении в Европейский союз и, возможно, само вступление в ЕС в течение ближайших нескольких лет. Обсуждались сроки как 2028 год, так и 2030 год. Это наша цель. Такой график очень амбициозен, но реалистичен, и мы продолжаем двигаться вперед как страна», — заключил Нику Попеску.

В понедельник, 15 июня, премьер-министр Александру Мунтяну возглавил делегацию Республики Молдова на Межправительственной конференции Молдова — Европейский союз в Люксембурге. Мероприятие знаменовало открытие переговоров по Кластеру 1 «Фундаментальные ценности», который является основой всего процесса подготовки страны к вступлению в ЕС.

Формальные переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Европейский союз стартуют одновременно.

Напомним, что и Украина, и Молдова подали заявки на вступление в ЕС и получили статус стран-кандидатов в 2022 году, вскоре после начала войны в соседнем государстве. Несмотря на то что обе страны проходили первые этапы евроинтеграции совместно, в общественном пространстве неоднократно обсуждалась возможность разделения двух процессов, чтобы каждая страна продвигалась вперед исключительно на основе собственных достижений.

Переговорный процесс состоит из 33 глав, объединенных в шесть тематических кластеров. Первый кластер, посвященный верховенству права, демократическим институтам и функционированию экономики, традиционно открывается первым и закрывается последним в любом процессе вступления в Европейский союз.