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Infotag.md logoInfotag
18 Июля 2026, 09:02
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Санду: Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство

Об этом она заявила во время общения с журналистами на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Киеве.

Санду: Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство.
Санду: Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство.

По ее словам, «Молдова проводит сложные и непопулярные реформы и поэтому  иногда возникает необходимость в обновлении состава правительства», передает infotag.md

«Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство. При этом никаких изменений во внешней политике не будет. Нашим приоритетом остается европейская интеграция», – заверила Санду.

Она ожидает, что новое правительство будет «еще настойчивее работать над ускорением реформ, необходимых для вступления в ЕС – многие сложные реформы уже начаты и должны быть доведены до конца».

Источник
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