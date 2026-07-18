Санду: Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство.

Об этом она заявила во время общения с журналистами на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Киеве.

По ее словам, «Молдова проводит сложные и непопулярные реформы и поэтому иногда возникает необходимость в обновлении состава правительства», передает infotag.md

«Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство. При этом никаких изменений во внешней политике не будет. Нашим приоритетом остается европейская интеграция», – заверила Санду.

Она ожидает, что новое правительство будет «еще настойчивее работать над ускорением реформ, необходимых для вступления в ЕС – многие сложные реформы уже начаты и должны быть доведены до конца».