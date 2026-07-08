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noi.md logonoi
8 Июля 2026, 14:20
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Дело MoldATSA: Анастасия Табурчану оказалась в поле зрения антикоррупционных органов

Анастасия Табурчану фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении служебным положением в MoldATSA. Расследование проводится в том числе по итогам обысков на государственном предприятии.

Дело MoldATSA: Анастасия Табурчану оказалась в поле зрения антикоррупционных органов.
Дело MoldATSA: Анастасия Табурчану оказалась в поле зрения антикоррупционных органов.

«Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил уголовное дело по данному факту. На данном этапе проводятся уголовно-процессуальные действия», — сообщила Realitatea пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Инна Волощук, пишет noi.md

Ранее о том, что Табурчану фигурирует в уголовном деле, сообщил в социальных сетях лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур. Политик также опубликовал ответ властей на своё обращение. 

Галбур подал жалобу в Антикоррупционную прокуратуру, потребовав расследовать обстоятельства трудоустройства Анастасии Табурчану и назначения ей заработной платы. Впоследствии документ был направлен в НЦБК. 

30 июня сотрудники НЦБК и антикоррупционные прокуроры провели обыски в MoldATSA в рамках уголовного дела по подозрению в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. 

Это произошло вскоре после разразившегося скандала вокруг трудоустройства сотрудников на предприятии. Журналистское расследование показало, что глава учреждения Дмитрий Вангели, получавший ежемесячную зарплату в размере около 110 тыс. леев, указал ложные сведения в своём резюме. Позднее Rise Moldova сообщило, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра Майи Санду, была принята на работу без конкурса в департамент коммуникаций и получала зарплату в размере около 120 тыс. леев в месяц.

Источник
noi.md logonoi
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