Санду: Мунтяну озвучил лишь одну претензию, касалась отношений с Перчуном.

По словам главы государства, подавший в отставку премьер Александр Мунтяну никогда не выдвигал условий относительно каких-либо перестановок или борьбы с коррупцией.

«Была лишь одна озвученная претензия в ходе обсуждений со мной, которая касается его межличностных отношений с одним из членов правительства. Речь идет о министре образования и исследований», — сказала президент.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о конфликте, она призвала не делать обобщений.

«Я не вправе это комментировать», — добавила Майя Санду.

Журналисты спросили Санду, правда ли, что Дан Перчун является наиболее вероятным кандидатом в премьер-министры. Президент эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

Напомним, что Александру Мунтяну объявил о завершении своего мандата премьер-министра после того, как понял, что больше не может исполнять его в соответствии со своими принципами и убеждениями.