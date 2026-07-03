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3 Июля 2026, 11:44
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Санду: Мунтяну озвучил лишь одну претензию, касалась отношений с Перчуном

По словам главы государства, подавший в отставку премьер Александр Мунтяну никогда не выдвигал условий относительно каких-либо перестановок или борьбы с коррупцией.

Санду: Мунтяну озвучил лишь одну претензию, касалась отношений с Перчуном.
Санду: Мунтяну озвучил лишь одну претензию, касалась отношений с Перчуном.

«Была лишь одна озвученная претензия в ходе обсуждений со мной, которая касается его межличностных отношений с одним из членов правительства. Речь идет о министре образования и исследований», — сказала президент.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о конфликте, она призвала не делать обобщений.

«Я не вправе это комментировать», — добавила Майя Санду.

Журналисты спросили Санду, правда ли, что Дан Перчун является наиболее вероятным кандидатом в премьер-министры. Президент эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. 

Напомним, что Александру Мунтяну объявил о завершении своего мандата премьер-министра после того, как понял, что больше не может исполнять его в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Источник
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