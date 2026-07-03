Перчун подтвердил разногласия с Мунтяну: Касались бюджетно-налоговой политики.

Министр образования Дан Перчун подтвердил, что у него были разногласия с ушедшим в отставку премьер-министром Александру Мунтяну.

В опубликованном в Facebook видео он сообщил, что обсуждал с главой правительства проект бюджетно-налоговой политики, сообщает deschide.md

«Это правда, что у меня состоялся разговор с премьер-министром по поводу бюджетно-налоговой политики, а также того, каким образом этот документ не был в полной мере обсужден и почему он вызвал столь серьезное недовольство в обществе.

Я всегда считал, что если у человека есть мнение, он должен его высказывать. Так я поступал и с другими премьер-министрами, и с госпожой президентом. Потому что в PAS мы придерживаемся открытых обсуждений и дискуссий по различным вопросам, даже если это означает несогласие с мнением того или иного человека.

Я убежден, что такие обсуждения необходимы, и никаких препятствий для них быть не должно», — заявил Дан Перчун.

Напомним, сегодня премьер-министр Александру Мунтяну объявил о своей отставке, заявив, что не может продолжать работу, действуя вопреки собственным убеждениям и ценностям.

Ранее на пресс-конференции президент Майя Санду сообщила, что между премьер-министром и министром образования существовали разногласия, касавшиеся проекта бюджетно-налоговой политики.