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unian.net logounian
9 Июня 2026, 10:26
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Между Киевом и Будапештом остался один нерешенный вопрос о вступлении Украины в ЕС

В рамках технических консультаций по евроинтеграции Украины удалось согласовать большинство требований Будапешта, однако вопрос представительства нацменьшинств в Верховной Раде остается неурегулированным.

Между Киевом и Будапештом остался один нерешенный вопрос о вступлении Украины в ЕС.
Между Киевом и Будапештом остался один нерешенный вопрос о вступлении Украины в ЕС.

По данным издания "Суспильне", на прошлой неделе в ходе технических консультаций удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта, передает unian.net

"Один из пунктов, по которому не удалось договориться, - это представительство национального меньшинства в Верховной Раде Украины. Этот вопрос пока вынесен за скобки, и Венгрия все же согласилась открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в статье.

Однако стороны договорились обратиться в Совет Европы (Венецианскую комиссию) и ОБСЕ за разъяснениями, каким образом это может быть реализовано. Этот вопрос может вновь возникнуть уже в ходе переговоров по первому кластеру, который и касается, в частности, прав человека.

Отмечается, что в некоторых странах ЕС (Хорватия, Румыния, Словения) избирательная система построена таким образом, что действуют специальные квоты для представителей меньшинств.

По информации издания, Болгария также планирует выдвинуть требования к Украине в вопросе национальных меньшинств. Один из дипломатов ЕС сообщил:

"Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык".

Источник
unian.net logounian
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