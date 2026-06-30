Санду: Я думаю о том, чем буду заниматься после окончания мандата.

Президент Майя Санду ответила на вопрос, рассматривает ли она возможность занять пост премьер-министра после завершения президентского мандата.

«Я думаю о том, чем буду заниматься после окончания мандата. Пока об этом говорить рано. У меня впереди еще более двух лет на этом посту, и есть вещи, которые я хочу и обязана сделать, потому что обещала их гражданам. В том числе необходимо навести порядок на государственных предприятиях, и это должно стать приоритетом правительства в ближайшие шесть месяцев, потому что произошедшее абсолютно недопустимо и дискредитирует наши усилия по многим направлениям. И это очень печально.

Я уже говорила, что и дальше буду способствовать тому, чтобы Молдова стала государством — членом Европейского союза. А уже тогда буду думать, где и каким образом смогу этому способствовать», - заявила глава государства в интервью, сообщает unimedia.info

3 ноября 2024 года Майя Санду победила во втором туре президентских выборов и была переизбрана на второй срок на пост президента Республики Молдова.

Конституция запрещает Майе Санду баллотироваться на третий, поскольку она уже занимает пост президента второй мандат подряд.