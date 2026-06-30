theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
30 Июня 2026, 09:50
19
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду: Я думаю о том, чем буду заниматься после окончания мандата

Президент Майя Санду ответила на вопрос, рассматривает ли она возможность занять пост премьер-министра после завершения президентского мандата.

Санду: Я думаю о том, чем буду заниматься после окончания мандата.
Санду: Я думаю о том, чем буду заниматься после окончания мандата.

«Я думаю о том, чем буду заниматься после окончания мандата. Пока об этом говорить рано. У меня впереди еще более двух лет на этом посту, и есть вещи, которые я хочу и обязана сделать, потому что обещала их гражданам. В том числе необходимо навести порядок на государственных предприятиях, и это должно стать приоритетом правительства в ближайшие шесть месяцев, потому что произошедшее абсолютно недопустимо и дискредитирует наши усилия по многим направлениям. И это очень печально.

Я уже говорила, что и дальше буду способствовать тому, чтобы Молдова стала государством — членом Европейского союза. А уже тогда буду думать, где и каким образом смогу этому способствовать», - заявила глава государства в интервью, сообщает unimedia.info 

3 ноября 2024 года Майя Санду победила во втором туре президентских выборов и была переизбрана на второй срок на пост президента Республики Молдова.

Конституция запрещает Майе Санду баллотироваться на третий, поскольку она уже занимает пост президента второй мандат подряд.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте