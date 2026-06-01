unimedia.info
1 Июня 2026, 16:00
12 799
Санду: Не стоит гневить Бога разговорами о диктатуре, ситуация у нас совсем не такая

Президент Майя Санду отвергла обвинения в том, что в Молдове отсутствует демократия или ограничивается свобода слова.

«Я бы хотела, чтобы мы все гораздо серьёзнее относились к тому, что такое демократия. Мы можем очень подробно обсудить каждый её элемент: что такое свобода выражения мнений и как она соблюдается у нас. Есть и международные рейтинги, которые это подтверждают.

Можно поговорить о свободе объединений, о том, что значит создать политическую партию в Республике Молдова и зарегистрировать её. Я могу показать вам множество стран, где политические партии вообще не могут добиться регистрации или, даже будучи зарегистрированными, сталкиваются с огромными трудностями и не получают возможности участвовать в выборах.

Сколько партий сегодня представлено в нашем парламенте? Я считаю, что не стоит гневить Бога разговорами о диктатуре и демократии, потому что ситуация у нас совсем не такая, как её описывает оппозиция.

Те, кто сегодня протестуют, тогда сидели по кустам, простите за выражение, потому что у них не хватало смелости выйти и бороться против авторитарного режима», — заявила Майя Санду, цитирует unimedia.info 

Президент подчеркнула, что в Молдове соблюдаются такие фундаментальные права, как свобода слова и свобода объединений, а заявления о диктатуре не соответствуют реальному положению дел.

unimedia.info
