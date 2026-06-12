Санду и Кошта приветствовали открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

Согласно сообщению Администрации президента, Майя Санду вновь подчеркнула, что Республика Молдова готова открыть все кластеры переговорных глав и продолжает необходимые реформы для вступления в Европейский союз в рамках процесса присоединения, основанного на принципе заслуг и достигнутого прогресса, передает deschide.md

Также стороны обсудили продвижение процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз и подготовку к саммиту ЕС–Молдова, который состоится 22 июня.

Официальные лица рассмотрели приоритеты повестки саммита ЕС–Молдова — регулярного формата взаимодействия, согласованного обеими сторонами и отражающего твёрдую приверженность европейской интеграции Республики Молдова.