12 Июня 2026, 21:55
27
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Санду и Кошта приветствовали открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС
Президент Республики Молдова Майя Санду провела телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Они приветствовали решение о скором открытии первого кластера переговорных глав.
Согласно сообщению Администрации президента, Майя Санду вновь подчеркнула, что Республика Молдова готова открыть все кластеры переговорных глав и продолжает необходимые реформы для вступления в Европейский союз в рамках процесса присоединения, основанного на принципе заслуг и достигнутого прогресса, передает deschide.md
Также стороны обсудили продвижение процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз и подготовку к саммиту ЕС–Молдова, который состоится 22 июня.
Официальные лица рассмотрели приоритеты повестки саммита ЕС–Молдова — регулярного формата взаимодействия, согласованного обеими сторонами и отражающего твёрдую приверженность европейской интеграции Республики Молдова.