ЕС и Молдова начали переговоры по 6-му кластеру о внешней политике.

Европейский союз и Молдова во вторник, 14 июля, начали переговоры по 6-му кластеру, касающемуся внешнеполитических связей, а также политики безопасности и обороны.

Об этом сообщили в Совете ЕС 14 июля, передает eurointegration.com.ua

Это произошло после открытия переговоров по кластеру 1 ("Основы") на второй Межправительственной конференции по вопросам вступления, которая прошла в Люксембурге 15 июня.

Кластер 6 определяет параметры того, как страны-кандидаты согласовывают свою международную, торговую и оборонную политику с ЕС. Он охватывает два отдельных переговорных раздела – 30 ("Внешние отношения") и 31 ("Внешняя политика, политика безопасности и обороны").

ЕС установил ориентиры для будущего предварительного закрытия этих разделов.

Раздел 30 охватывает общую торговую политику ЕС, гуманитарную помощь и сотрудничество в области развития, что требует согласования с торговым законодательством ЕС, международными обязательствами и соответствующими позициями внешней политики.

Раздел 31 охватывает общую внешнюю политику, политику безопасности и обороны ЕС, включая согласование с внешнеполитическими позициями ЕС, политическими декларациями, санкциями и ограничительными мерами.