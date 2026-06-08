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noi.md logonoi
8 Июня 2026, 09:35
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Посольство Молдовы в Израиле предупредило граждан об угрозе

Посольство Республики Молдова в Израиле выпустило срочное предупреждение, касающееся безопасности, для молдавской общины в связи с изменениями, внесенными израильскими властями после ракетного удара, нанесенного Ираном.

Посольство Молдовы в Израиле предупредило граждан об угрозе.
Посольство Молдовы в Израиле предупредило граждан об угрозе.

Согласно официальным заявлениям посла Республики Молдова в Тель-Авиве Алекса Ройтмана, командование тыла срочно обновило свою политику гражданской защиты. Новые строгие директивы вступили в силу в воскресенье, 7 июня 2026 года, начиная с 22:00, и будут действовать на первом этапе до понедельника, 8 июня 2026 года, 20:00, пишет noi.md

Жесткие ограничения на массовые собрания и образовательный процесс

В соответствии с новыми протоколами по кризисным ситуациям, установленными на территории Израиля, власти распорядились о следующих обязательных мерах:

  • Приостановка учебного процесса: Вся деятельность в учебных заведениях полностью приостановлена на время действия распоряжения.
  • Ограничение мероприятий: Количество участников массовых собраний ограничено 200 человек на открытых пространствах и 500 человек в помещениях.
  • Доступ в убежища: Проведение любых коллективных или профессиональных мероприятий строго обусловлено наличием быстрого и незамедлительного доступа в стандартизированное защищенное пространство, строго соблюдая временной интервал, отведенный на оповещения о воздушной тревоге.

Дипломатическое представительство Республики Молдова заверяет, что постоянно отслеживает развитие ситуации в области безопасности по согласованию с компетентными структурами в Тель-Авиве. Гражданам Молдовы настоятельно рекомендуется проявлять максимальную осторожность, следовать официальным информационным каналам и безоговорочно выполнять указания местных властей. О любых последующих изменениях в режиме оповещения будет сообщено в срочном порядке.

Источник
noi.md logonoi
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