Посольство Молдовы в Израиле предупредило граждан об угрозе.

Согласно официальным заявлениям посла Республики Молдова в Тель-Авиве Алекса Ройтмана, командование тыла срочно обновило свою политику гражданской защиты. Новые строгие директивы вступили в силу в воскресенье, 7 июня 2026 года, начиная с 22:00, и будут действовать на первом этапе до понедельника, 8 июня 2026 года, 20:00, пишет noi.md

Жесткие ограничения на массовые собрания и образовательный процесс

В соответствии с новыми протоколами по кризисным ситуациям, установленными на территории Израиля, власти распорядились о следующих обязательных мерах:

Приостановка учебного процесса: Вся деятельность в учебных заведениях полностью приостановлена на время действия распоряжения.

Ограничение мероприятий: Количество участников массовых собраний ограничено 200 человек на открытых пространствах и 500 человек в помещениях.

Доступ в убежища: Проведение любых коллективных или профессиональных мероприятий строго обусловлено наличием быстрого и незамедлительного доступа в стандартизированное защищенное пространство, строго соблюдая временной интервал, отведенный на оповещения о воздушной тревоге.

Дипломатическое представительство Республики Молдова заверяет, что постоянно отслеживает развитие ситуации в области безопасности по согласованию с компетентными структурами в Тель-Авиве. Гражданам Молдовы настоятельно рекомендуется проявлять максимальную осторожность, следовать официальным информационным каналам и безоговорочно выполнять указания местных властей. О любых последующих изменениях в режиме оповещения будет сообщено в срочном порядке.