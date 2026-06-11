11 Июня 2026, 11:20
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США помогли вернуть в Молдову подозреваемого в торговле наркотиками
Гражданин Молдовы, объявленный в розыск по делу о незаконном обороте наркотиков, был возвращён в Молдову при содействии властей Соединённых Штатов и молдавских правоохранительных органов.
Как сообщили в Посольстве США, этот случай является примером эффективного двустороннего сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, сообщает tvrmoldova.md
«Теперь этот беглец предстанет перед правосудием в Кишинёве», — говорится в сообщении Посольства США в Кишинёве.