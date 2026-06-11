США помогли вернуть в Молдову подозреваемого в торговле наркотиками.

Как сообщили в Посольстве США, этот случай является примером эффективного двустороннего сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, сообщает tvrmoldova.md

«Теперь этот беглец предстанет перед правосудием в Кишинёве», — говорится в сообщении Посольства США в Кишинёве.