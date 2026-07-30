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Infotag.md logoInfotag
30 Июля 2026, 18:27
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Санду: Европа должна ответить единством и решимостью, война России не знает границ

Президент Республики Молдова Майя Санду осудила массированные атаки Российской Федерации на регионы Украины.

Санду: Европа должна ответить единством и решимостью, война России не знает границ.
Санду: Европа должна ответить единством и решимостью, война России не знает границ.

Глава государства заявила, что укрепление воздушного пространства Украины – путь к безопасности Европы и установлению мира, передает infotag.md

«Сегодня ночью атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог и Львов. Республика Молдова поддерживает Украину», - заявила президент.

Санду также осудила нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. 

«Европа должна ответить единством и решимостью. Война России не знает границ. Нарушение польского воздушного пространства российской ракетой демонстрирует, что, пока продолжается агрессия Москвы, никто в Европе не находится в полной безопасности. Мы выражаем полную солидарность с Польшей. Европа должна ответить единством и решимостью», - считает президент Молдовы.

В ночь на четверг, 30 июля, Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ночью Украина была атакована 70 ракетами и 280 дронами. Под ударами оказались Киев, Киевская область, Днепропетровская, Полтавская и Львовская области. Также атакам подверглись Харьковская, Николаевская, Сумская и несколько других областей. Во Львове разрушены многоэтажки, есть погибшие и пострадавшие в Киеве и Днепропетровской области. Известно о восьми погибших.

Источник
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