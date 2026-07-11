Роман Рошка займет вакантное кресло в парламенте после отставки Александра Трубки.

Роман Рошка займет вакантное кресло в парламенте после громкой отставки Александра Трубки. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, отметив, что внутри фракции ПДС (PAS) решение об уходе Трубки считают правильным.

Причиной сложения мандата стало готовящееся журналистское расследование о бизнесе Трубки в сфере недвижимости. Уходящий депутат уже передал все документы в Национальный орган по неподкупности (НОН) для проверки, передает rupor.md

Изначально место в законодательном органе должен был занять Георгий Хаждер (№71 в списке PAS), однако действующий министр окружающей среды заявил, что пока не готов менять кресло в правительстве на депутатский мандат.

Причиной сложения мандата стало готовящееся журналистское расследование о бизнесе Трубки в сфере недвижимости. Уходящий депутат уже передал все документы в Национальный орган по неподкупности (НОН) для проверки.

Изначально место в законодательном органе должен был занять Георгий Хаждер (№71 в списке PAS), однако действующий министр окружающей среды заявил, что пока не готов менять кресло в правительстве на депутатский мандат.