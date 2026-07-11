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rupor.md logorupor
11 Июля 2026, 17:45
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Роман Рошка займет вакантное кресло в парламенте после отставки Александра Трубки

Роман Рошка займет вакантное кресло в парламенте после громкой отставки Александра Трубки. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, отметив, что внутри фракции ПДС (PAS) решение об уходе Трубки считают правильным.

Роман Рошка займет вакантное кресло в парламенте после отставки Александра Трубки.
Роман Рошка займет вакантное кресло в парламенте после отставки Александра Трубки.

Причиной сложения мандата стало готовящееся журналистское расследование о бизнесе Трубки в сфере недвижимости. Уходящий депутат уже передал все документы в Национальный орган по неподкупности (НОН) для проверки, передает rupor.md

Изначально место в законодательном органе должен был занять Георгий Хаждер (№71 в списке PAS), однако действующий министр окружающей среды заявил, что пока не готов менять кресло в правительстве на депутатский мандат.

Причиной сложения мандата стало готовящееся журналистское расследование о бизнесе Трубки в сфере недвижимости. Уходящий депутат уже передал все документы в Национальный орган по неподкупности (НОН) для проверки.

Изначально место в законодательном органе должен был занять Георгий Хаждер (№71 в списке PAS), однако действующий министр окружающей среды заявил, что пока не готов менять кресло в правительстве на депутатский мандат.

Источник
rupor.md logorupor
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