theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
8 Июня 2026, 17:02
1 565
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения

Республика Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения. Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару подписала сегодня в Женеве дорожную карту в этом направлении.

Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения.
Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения.

Документ предусматривает сотрудничество в таких областях, как социальный диалог, достойный труд, развитие навыков, борьба с незарегистрированной занятостью и адаптация рынка труда к экономическим и технологическим преобразованиям, передает moldpres.md

«Опыт и экспертиза Швейцарии помогут нам разрабатывать более эффективную политику для работников и работодателей и строить более современный, конкурентоспособный рынок труда, который будет ближе к европейским стандартам. Благодарим швейцарских партнеров за доверие и постоянную поддержку, оказываемую Республике Молдова», — подчеркнула Наталья Плугару.

Меры, включенные в дорожную карту по сотрудничеству в сфере труда и занятости населения, будут внедряться в 2026–2029 гг.

Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте