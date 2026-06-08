8 Июня 2026, 17:02
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Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения
Республика Молдова и Швейцария будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения. Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару подписала сегодня в Женеве дорожную карту в этом направлении.
Документ предусматривает сотрудничество в таких областях, как социальный диалог, достойный труд, развитие навыков, борьба с незарегистрированной занятостью и адаптация рынка труда к экономическим и технологическим преобразованиям, передает moldpres.md
«Опыт и экспертиза Швейцарии помогут нам разрабатывать более эффективную политику для работников и работодателей и строить более современный, конкурентоспособный рынок труда, который будет ближе к европейским стандартам. Благодарим швейцарских партнеров за доверие и постоянную поддержку, оказываемую Республике Молдова», — подчеркнула Наталья Плугару.
Меры, включенные в дорожную карту по сотрудничеству в сфере труда и занятости населения, будут внедряться в 2026–2029 гг.