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zdg.md logozdg
22 Июня 2026, 09:30
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Назначенный врио главы Moldatsa в 2025 году получил почти 1 млн леев зарплаты

Андрей Чебану, нынешний заместитель директора Органа гражданской авиации (ОГА), был назначен исполняющим обязанности директора государственного предприятия Moldatsa после увольнения Дмитрия Вангели.

Назначенный врио главы Moldatsa в 2025 году получил почти 1 млн леев зарплаты.
Назначенный врио главы Moldatsa в 2025 году получил почти 1 млн леев зарплаты.

Решение принято после того, как издание ZdG сообщило, что Вангели указал ложные сведения в резюме, благодаря которому выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году.

Андрей Чебану был назначен правительством на должность заместителя директора ОГА 8 апреля 2026 года, сообщает zdg.md

«Андрей Чебану — профессионал в области гражданской авиации с солидной карьерой в ОГА, где занимал как технические, так и административные должности. Его ценят за профессионализм, требовательность и ориентированное на эффективность и безопасность работы видение», — отмечала ОГА в августе 2025 года после его назначения директором.

Журналисты ZdG проанализировали декларацию о доходах и личных интересах бывшего директора ОГА за 2025 год и представляют её основные данные. Чебану руководил учреждением с августа 2025 года по апрель 2026 года.

В 2025 году он получил от ОГА заработную плату в размере 975 тысяч леев, что составляет примерно 81 тысячу леев в месяц.

Кроме того, Чебану заработал более 26 тысяч леев на процентах по банковским депозитам и ещё около 8 тысяч леев на депозитах, оформленных на другого члена семьи.

Согласно декларации, он также получил в общей сложности 268 тысяч леев от продажи движимого и недвижимого имущества.

Бывший директор AAC владеет тремя квартирами, приобретёнными в 2007, 2009 и 2017 годах. Самая большая имеет площадь 94 квадратных метра, две другие — 62 и 63 квадратных метра. Их задекларированная стоимость составляет от 325 тысяч до 560 тысяч леев.

Документ также показывает, что Андрей Чебану является владельцем двух автомобилей:

  • Honda CR-V 2013 года выпуска - приобретён в 2018 году за задекларированную сумму 50 тысяч леев;
  • Toyota Corolla 2003 года выпуска - куплен в том же году и оценён в 45 тысяч леев.

Тем временем отстранённый глава Moldatsa Думитру Вангели будет окончательно уволен с понедельника, 22 июня, сообщили представители Агентства публичной собственности. Совет администрации предприятия на заседании 20 июня принял решение о досрочном прекращении его полномочий «в связи с утратой доверия учредителя к администратору», говорится в пресс-релизе.

Это произошло после того, как 18 июня ZdG опубликовало расследование, согласно которому Думитру Вангели, руководитель госпредприятия Moldatsa с ежемесячной зарплатой около 110 тысяч леев, включил недостоверные сведения в своё резюме, с которым победил в конкурсе на должность, организованном Агентством публичной собственности в 2025 году.

Источник
zdg.md logozdg
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