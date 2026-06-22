Назначенный врио главы Moldatsa в 2025 году получил почти 1 млн леев зарплаты.

Андрей Чебану, нынешний заместитель директора Органа гражданской авиации (ОГА), был назначен исполняющим обязанности директора государственного предприятия Moldatsa после увольнения Дмитрия Вангели.

Решение принято после того, как издание ZdG сообщило, что Вангели указал ложные сведения в резюме, благодаря которому выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году.

Андрей Чебану был назначен правительством на должность заместителя директора ОГА 8 апреля 2026 года, сообщает zdg.md

«Андрей Чебану — профессионал в области гражданской авиации с солидной карьерой в ОГА, где занимал как технические, так и административные должности. Его ценят за профессионализм, требовательность и ориентированное на эффективность и безопасность работы видение», — отмечала ОГА в августе 2025 года после его назначения директором.

Журналисты ZdG проанализировали декларацию о доходах и личных интересах бывшего директора ОГА за 2025 год и представляют её основные данные. Чебану руководил учреждением с августа 2025 года по апрель 2026 года.

В 2025 году он получил от ОГА заработную плату в размере 975 тысяч леев, что составляет примерно 81 тысячу леев в месяц.

Кроме того, Чебану заработал более 26 тысяч леев на процентах по банковским депозитам и ещё около 8 тысяч леев на депозитах, оформленных на другого члена семьи.

Согласно декларации, он также получил в общей сложности 268 тысяч леев от продажи движимого и недвижимого имущества.

Бывший директор AAC владеет тремя квартирами, приобретёнными в 2007, 2009 и 2017 годах. Самая большая имеет площадь 94 квадратных метра, две другие — 62 и 63 квадратных метра. Их задекларированная стоимость составляет от 325 тысяч до 560 тысяч леев.

Документ также показывает, что Андрей Чебану является владельцем двух автомобилей:

Honda CR-V 2013 года выпуска - приобретён в 2018 году за задекларированную сумму 50 тысяч леев;

Toyota Corolla 2003 года выпуска - куплен в том же году и оценён в 45 тысяч леев.

Тем временем отстранённый глава Moldatsa Думитру Вангели будет окончательно уволен с понедельника, 22 июня, сообщили представители Агентства публичной собственности. Совет администрации предприятия на заседании 20 июня принял решение о досрочном прекращении его полномочий «в связи с утратой доверия учредителя к администратору», говорится в пресс-релизе.

Это произошло после того, как 18 июня ZdG опубликовало расследование, согласно которому Думитру Вангели, руководитель госпредприятия Moldatsa с ежемесячной зарплатой около 110 тысяч леев, включил недостоверные сведения в своё резюме, с которым победил в конкурсе на должность, организованном Агентством публичной собственности в 2025 году.