Рэйляну раскритиковала Гросу за слова о результатах БАКа: «Это не трофеи партии»
Депутат от ПСРМ Адела Рэйляну раскритиковала заявления председателя парламента Игоря Гросу после того, как он объяснил полученные учениками на экзамене на степень бакалавра оценки «10 по всем предметам» «мерами PAS в июне».
«Если слушать партийную пропаганду, любое достижение людей автоматически превращается в медаль, которую представители правящей партии вешают себе на грудь», — заявила депутат, цитирует unimedia.info
«То есть вы поняли, как обстоят дела? Хорошие результаты на экзаменах на степень бакалавра — это большое "достижение" правительства.
Вы думали, что ученики учились и проводили бессонные ночи, переживая? Родители оплачивали дополнительные занятия, покупали книги и жертвовали собой? Учителя годами работали, готовили уроки, объясняли, поддерживали и воспитывали поколения? Конечно же, нет. Всем этим занималась PAS», — написала депутат от ПСРМ в социальных сетях.
«Оставьте детей в покое. Не присваивайте себе и их труд ради своих пропагандистских роликов.
Молодцы, дети! Молодцы, родители! Молодцы, учителя! Эти результаты принадлежат вам. Они являются результатом вашего труда, дисциплины и настойчивости.
И еще кое-что: я рада, что эти молодые люди выбрали учиться в Республике Молдова. От всей души желаю им продолжить образование и построить свое будущее здесь, дома.
Это дети этой страны. Не трофеи какой-либо партии», — заключила Рэйляну.