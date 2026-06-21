Гросу: Рекомендации Венецианской комиссии будут включены в закон об оценке судей.

Власти Молдовы проанализируют рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии по вопросу внешней оценки судей, и включат их в законопроект там, где это будет целесообразно.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, передает rupor.md

Спикер парламента подчеркнул, что Венецианская комиссия не выступает против политического решения о расширении процесса внешней оценки судей, а лишь предлагает рекомендации, касающиеся гарантий для судей и исключительного характера данной процедуры.

«Я не увидел, чтобы Венецианская комиссия была против политического решения государства проводить или не проводить внешнюю оценку судей. Комиссия дала ряд рекомендаций относительно гарантий для судей и чрезвычайного характера этого процесса. Эти рекомендации необходимо проанализировать и учитывать», — заявил Гросу.

По его словам, все замечания европейских экспертов будут рассмотрены, а релевантные положения войдут в окончательную редакцию закона.

«Мы пересмотрим рекомендации, проанализируем их все и те, которые являются обоснованными и актуальными, включим в законопроект, как уже делали это ранее», — отметил председатель парламента.

Гросу вновь подчеркнул, что цель властей заключается в том, чтобы все судьи проходили оценку по единым стандартам.

«Мне кажется справедливым, чтобы все судьи находились в одинаковых условиях. Если судьи Апелляционных палат, Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров и Высшей судебной палаты уже прошли через эту процедуру, то не может быть исключений. Мы выступаем за равные условия для всех судей», — заявил он.

Комментируя опасения экспертов о том, что проверка может привести к массовому уходу судей из системы, Гросу отверг подобные прогнозы.

«Мы уже слышали подобные прогнозы о том, что все уйдут и система останется без судей. Те, кто честно выполнял свою работу и не имеет чего скрывать, продолжат работать в системе. Одновременно мы будем поощрять молодых выпускников Национального института юстиции приходить в судебную систему», — сказал спикер.

По словам Гросу, решение о продолжении внешней оценки всех судей было принято также из-за проблем, выявленных в работе судебной системы.

Он отметил, что ряд спорных решений выносится судами первой инстанции, затем обжалуется в уже прошедших проверку судах и возвращается на повторное рассмотрение, что приводит к затягиванию процессов и снижению эффективности правосудия.

«Проведённый анализ показал необходимость продолжения этой оценки, и мы взяли на себя политическую ответственность за это решение», — подчеркнул глава парламента.

Венецианская комиссия ранее рассмотрела инициативу Министерства юстиции по усилению механизма проверки добропорядочности судей и заявила, что она соответствует европейским стандартам, одновременно предложив ряд нормативных улучшений.

В Министерстве юстиции отметили, что обращение за заключением Венецианской комиссии позволило получить независимую оценку инициативы. Концепция министерства предусматривает создание смешанного механизма проверки добропорядочности судей, сочетающего внутреннюю и внешнюю оценку.

При этом Венецианская комиссия указала, что отдельные положения могут быть усовершенствованы для повышения предсказуемости, прозрачности и защиты прав оцениваемых судей.