Гросу: Телефонное мошенничество координируется из‑за рубежа.

Власти усиливают меры по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством, в том числе за счет рассмотрения технологических решений, которые позволят идентифицировать мошеннические звонки, поступающие из‑за пределов страны.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, отметив, что вопрос рассматривается специальной комиссией, а госучреждения уже предпринимают действия для ограничения этого явления, передает moldpres.md

По словам спикера, одно из обсуждаемых решений — внедрение мобильными операторами программного обеспечения, которое позволит выявлять подозрительные звонки.

«Операторы мобильной связи могут внедрить программное обеспечение, которое позволит нам очень четко видеть, что звонок является мошенническим и что он поступает не отсюда. В этом и заключается хитрость: эти схемы трансграничные, они действуют извне нашей территории, но у них есть сообщники на местном уровне», — заявил Игорь Гросу.

Он напомнил, что правительство недавно утвердило новые меры по повышению безопасности связи, а власти уже давно продвигают более строгие правила относительно идентификации пользователей телефонных карт.

В этой связи Игорь Гросу сослался на информацию, недавно представленную Службой информации и безопасности, согласно которой базы данных с информацией о гражданах могли оказаться в распоряжении группировок, использующих их в мошеннических целях.

«СИБ вчера выступил с пресс-релизом. Похоже, большая база данных, которая со временем была создана преступной группировкой Шора, попала не в те руки или была продана. Эти данные монетизируются и используются в различных мошеннических схемах», — заявил председатель парламента.

Спикер призвал политических лидеров, общественных деятелей и тех, кто формирует общественное мнение, способствовать информированию населения о рисках телефонного мошенничества.

«Все, кто пользуется доверием, у кого есть аудитория, должны говорить об этих опасностях. Граждане должны проверять информацию, связываться со своими родственниками, не предоставлять личные данные или деньги после подозрительных звонков», — сказал Гросу.

Он подчеркнул, что многие мошеннические схемы основаны на ложном упоминании государственных или финансовых учреждений.

«Национальный банк не звонит гражданам по таким вопросам. Если кто‑то представляется сотрудником учреждения и просит банковские данные или переводы денег, люди должны немедленно проверять подлинность звонка», — предостерег спикер.

В заключение Игорь Гросу призвал граждан проявлять бдительность и критическое мышление перед лицом попыток мошенничества.

«Прекращайте звонок, проверяйте информацию, звоните по официальным номерам или набирайте 112. Мы не можем поставить по одному полицейскому рядом с каждым гражданином, поэтому важно развивать культуру осторожности и иммунитет к подобным мошенничествам», — подытожил председатель парламента.

Предоплаченные SIM- и eSIM-карты можно будет активировать только после подтверждения личности на основании удостоверяющего личность документа. В то же время эта мера не ограничивает доступ граждан к услугам мобильной связи — продажа карт по‑прежнему останется свободной. Решение было утверждено правительством в целях предотвращения мошенничеств, афер и других злоупотреблений, совершаемых при анонимном использовании телефонных номеров.