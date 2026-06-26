Гросу прокомментировал уход Татьяны Батын: Это была почётная отставка.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу впервые прокомментировал уход главы своего кабинета Татьяны Батын, которая является двоюродной сестрой президента Майи Санду.

По его словам, её решение покинуть должность стало «почётной отставкой» на фоне скандала вокруг государственных выплат в компании MoldATSA, передает tv8.md

Поводом для общественного резонанса стала информация о том, что сестра Татьяны Батын — Анастасия Табурчану — менее чем за год работы в MoldATSA, по имеющимся данным, получила свыше одного миллиона леев. После публикации этих сведений Табурчану также объявила об уходе.

«После моего возвращения из официального визита в Чехию, с самого утра, она пришла ко мне с заявлением об увольнении, и я его принял. Это была почётная отставка, связанная с инцидентом с её сестрой, с ситуацией в MoldATSA», — заявил Гросу в интервью TV8.

Он подчеркнул, что за четыре года совместной работы у него не возникло никаких претензий к профессиональной деятельности Татьяны Батын.

«Мы работали вместе четыре года, и у меня нет никаких претензий к её профессиональной деятельности», — отметил спикер.

Гросу также подтвердил, что знал о родстве Батын с Майей Санду, однако пояснил, что решение о её назначении было принято благодаря их предыдущему сотрудничеству в политической деятельности.

При этом председатель парламента отверг предположения о том, что увольнение связано с расследованием «Cutia Neagră PLUS». В публикации утверждается, что супруг Татьяны Батын, Константин Батын, обменялся компаниями с латвийским бизнесменом Марксом Блатсом, который в тот момент находился под санкциями США. По данным расследования, сделка произошла всего за несколько недель до назначения Батына руководителем Свободной предпринимательской зоны «Expo-Business-Chișinău».

«Расследование появилось позже, я о нём не знал. В среду утром я подписал заявление», — пояснил Гросу.

Комментируя ситуацию вокруг MoldATSA, спикер признал, что скандал негативно сказался на репутации власти, выразил сожаление по поводу произошедшего и принёс извинения.

«Это исключительный случай. Мы все переживаем из-за него, он нанес ущерб нашей репутации», — сказал он.

Вместе с тем Гросу подчеркнул, что ситуация с Анастасией Табурчану не должна «бросать тень» на работу других государственных служащих и чиновников.