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tv8.md logotv8
26 Июня 2026, 20:36
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Гросу прокомментировал уход Татьяны Батын: Это была почётная отставка

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу впервые прокомментировал уход главы своего кабинета Татьяны Батын, которая является двоюродной сестрой президента Майи Санду.

Гросу прокомментировал уход Татьяны Батын: Это была почётная отставка.
Гросу прокомментировал уход Татьяны Батын: Это была почётная отставка.

По его словам, её решение покинуть должность стало «почётной отставкой» на фоне скандала вокруг государственных выплат в компании MoldATSA, передает tv8.md

Поводом для общественного резонанса стала информация о том, что сестра Татьяны Батын — Анастасия Табурчану — менее чем за год работы в MoldATSA, по имеющимся данным, получила свыше одного миллиона леев. После публикации этих сведений Табурчану также объявила об уходе.

«После моего возвращения из официального визита в Чехию, с самого утра, она пришла ко мне с заявлением об увольнении, и я его принял. Это была почётная отставка, связанная с инцидентом с её сестрой, с ситуацией в MoldATSA», — заявил Гросу в интервью TV8.

Он подчеркнул, что за четыре года совместной работы у него не возникло никаких претензий к профессиональной деятельности Татьяны Батын.

«Мы работали вместе четыре года, и у меня нет никаких претензий к её профессиональной деятельности», — отметил спикер.

Гросу также подтвердил, что знал о родстве Батын с Майей Санду, однако пояснил, что решение о её назначении было принято благодаря их предыдущему сотрудничеству в политической деятельности. 

При этом председатель парламента отверг предположения о том, что увольнение связано с расследованием «Cutia Neagră PLUS». В публикации утверждается, что супруг Татьяны Батын, Константин Батын, обменялся компаниями с латвийским бизнесменом Марксом Блатсом, который в тот момент находился под санкциями США. По данным расследования, сделка произошла всего за несколько недель до назначения Батына руководителем Свободной предпринимательской зоны «Expo-Business-Chișinău».

«Расследование появилось позже, я о нём не знал. В среду утром я подписал заявление», — пояснил Гросу.

Комментируя ситуацию вокруг MoldATSA, спикер признал, что скандал негативно сказался на репутации власти, выразил сожаление по поводу произошедшего и принёс извинения.

«Это исключительный случай. Мы все переживаем из-за него, он нанес ущерб нашей репутации», — сказал он.

Вместе с тем Гросу подчеркнул, что ситуация с Анастасией Табурчану не должна «бросать тень» на работу других государственных служащих и чиновников.

Источник
tv8.md logotv8
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