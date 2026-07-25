Раду Мустяцэ признал, что подписал заявление в ДПМ.

Отставка помогла бывшему министру сельского хозяйства Раду Мустяцэ вспомнить новые подробности отношений с Демократической партией Молдовы.

После нескольких опровержений он признал, что несколько месяцев посещал заседания ДПМ и подписал заявление о вступлении в партию, передает rupor.md

«Прошу прощения за то, что правда о моем присутствии на заседаниях ДПМ в течение нескольких месяцев прозвучала не от меня, а из других источников. Я знаю, что никакие оправдания не исправят того факта, что у меня не хватило смелости рассказать всю правду», — написал Мустяцэ уже после ухода из правительства, пишет rupor.

По его словам, после ЛДПМ он посещал заседания, организованные Нае-Симионом Плешкой, а по настоянию последнего подписал заявление о вступлении в ДПМ «вместе с сотнями чиновников».

При этом Мустяцэ утверждает, что точно не помнит, на каком именно заседании поставил подпись.

«Я не горжусь тем эпизодом, который длился несколько месяцев. Я хотел стереть эти события из своей истории. Намерения лгать людям не было», — заверил бывший министр.

До этого Мустяцэ неоднократно отрицал связи с ДПМ. В прямом эфире Jurnal TV он утверждал, что никогда не состоял в партии, а фотографии с партийных заседаний могли быть подделаны. На вопрос, уйдет ли он в отставку, если появятся доказательства получения партийного билета, министр ответил утвердительно.

После публикации новых снимков Мустяцэ признал, что посещал несколько встреч с активистами ДПМ, однако продолжил настаивать, что не вступал в партию и не сотрудничал с ней. Ситуация изменилась после появления подписанного им заявления о вступлении.

Мустяцэ сообщил, что решил уйти с поста министра, поскольку хочет «быть честным и ответственным перед всей командой». В новом правительстве Василия Тофана он продержался два дня.