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agora.md logoagora
23 Июля 2026, 10:27
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Мустяцэ прокомментировал фото с Плешкой и отверг связь с ДПМ

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Раду Мустяцэ отверг информацию о том, что ранее состоял в Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Мустяцэ прокомментировал фото с Плешкой и отверг связь с ДПМ.
Мустяцэ прокомментировал фото с Плешкой и отверг связь с ДПМ.

Эта тема уже некоторое время обсуждается в публичном пространстве и вновь была поднята в программе «Секреты власти», которую ведет журналист Алекс Козер. В эфире была показана фотография, на которой, как утверждается, Мустяцэ получает партийный билет. Сам министр заявил, что снимок трактуют неверно, и подчеркнул, что никогда не был членом ДПМ, передает agora.md

Во время вчерашнего эфира бывший член ДПМ сообщил журналисту, что Раду Мустяцэ входил в состав партии, и передал фотографии с заседания территориальной организации ДПМ сектора Чеканы, где, по его словам, министру вручают партийный билет. Позже Козер опубликовал этот снимок.

«Во время эфира я позвонил Мустяцэ и снова спросил, был ли он членом ДПМ. Он ответил отрицательно. Затем я спросил, уйдет ли он в отставку, если будет доказано, что он состоял в партии. После некоторых колебаний он ответил: "Конечно". Зритель, который связался со мной во время передачи, позже предоставил фотографию в подтверждение своих слов. По его утверждению, это заседание организации ДПМ сектора Чеканы, на котором Раду Мустяцэ получает партийный билет от бывшего депутата ДПМ Нае Симиона Плешки», — написал Алекс Козер.

В своей публичной реакции министр сельского хозяйства отверг эти утверждения и заявил, что фотографии используются для создания ложного впечатления.

«Я никогда не возглавлял территориальную организацию какой-либо политической партии и никогда не был членом Демократической партии. Во время учебы я поддерживал Либерально-демократическую партию Молдовы (ЛДПМ), поскольку искренне считал, что Молдове необходимы перемены, активное участие граждан, отказ от коммунистического прошлого и европейский курс реформ, способный улучшить жизнь людей», — заявил Александру Мустяцэ.

Министр также сообщил, что лично знаком с Нае Симионом Плешкой еще с тех времен, когда тот был депутатом от ЛДПМ и отвечал за сектор Чеканы.

«Во время своего депутатского мандата он проводил встречи с гражданами и сторонниками, в которых я участвовал. Однако это вовсе не означает, что я был членом ДПМ, имел партийный билет или занимал какую-либо руководящую должность в этой партии. Когда я понял, что некоторые политические лидеры используют доверие и надежды людей в личных интересах, я решил уйти из политической деятельности», — отметил Мустяцэ.

Он также подчеркнул, что сегодня полностью сосредоточен на выполнении обязанностей министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Мустяцэ прокомментировал фото с Плешкой и отверг связь с ДПМ
Источник
agora.md logoagora
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