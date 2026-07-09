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zdg.md logozdg
9 Июля 2026, 11:46
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СИБ о скандале MoldATSA: Не могу комментировать, что сделала служба

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ прокомментировал ситуацию вокруг государственного предприятия MoldATSA и назначения его бывшего руководителя Дмитрия Вангели.

СИБ о скандале MoldATSA: Не могу комментировать, что сделала служба.
СИБ о скандале MoldATSA: Не могу комментировать, что сделала служба.

Скандал разгорелся после расследований Ziarul de Gardă, в которых были опубликованы данные о возможных несоответствиях в биографии и процессе проверки руководства предприятия. 

«Служба информации и безопасности проводит проверки тогда, когда это предусмотрено законом, и передает свои рекомендации или выводы тем органам, которые запросили проверку. На данный момент это всё, что я могу вам сказать», — ответил глава СИБ.

На вопрос, входила ли в полномочия СИБ проверка руководства MoldATSA, он заявил, что не может раскрывать детали работы ведомства.

«Информация, которую мы предоставляем, является секретной, поэтому я не могу комментировать, что именно сделала служба», — сказал он.

Журналисты также поинтересовались, кажутся ли ему достоверными данные, опубликованные Ziarul de Gardă о государственном предприятии.

«Я считаю, что это было очень хорошее журналистское расследование», — отметил глава СИБ.

Напомним, 18 июня СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что Думитру Вангели, руководитель госпредприятия MoldATSA с зарплатой около 110 тысяч леев в месяц, включил ложную информацию в CV, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году. Вангели указал в документе, опубликованном на сайтах государственных учреждений, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады и затем два года работал пилотом на пассажирских рейсах в Air Canada. Оба утверждения, однако, не соответствуют действительности, согласно ответам, полученным ZdG, в том числе от Air Canada.

После расследования ZdG Вангели был отстранён от должности, а затем уволен.

Источник
zdg.md logozdg
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