theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 14:55
131
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ПСРМ требует проверить размещение иностранцев в общежитиях бывшего Аграрного университета

Депутаты ПСРМ Владимир Односталко и Алла Урсу-Анточ обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности использования общежитий бывшего Аграрного университета, которые сейчас находятся в ведении ТУМ.

ПСРМ требует проверить размещение иностранцев в общежитиях бывшего Аграрного университета.
ПСРМ требует проверить размещение иностранцев в общежитиях бывшего Аграрного университета.

В запросе парламентарии просят проверить порядок передачи общежитий в пользование, их использование по назначению, а также соблюдение требований законодательства в сфере управления государственным имуществом, пишет rupor.md

Отдельно депутаты просят оценить роль Министерства образования и науки в осуществлении надзорных полномочий в отношении имущества, находящегося в управлении Технического университета Молдовы. В частности, они предлагают проверить наличие разрешений, соглашений или других административных документов, которые могли бы стать основанием для изменения порядка использования общежитий.

Еще один вопрос, включенный в обращение, касается информации о размещении в этих общежитиях иностранных граждан, которые не являются членами университетского сообщества. Депутаты просят проверить законность их пребывания в Республике Молдова, соблюдение требований правового режима для иностранцев, а также законность их трудоустройства.

Кроме того, парламентарии предлагают проверить ситуацию со студентами, которые в последние годы обращались за местами в общежитиях. Они хотят установить, были ли случаи отказа из-за нехватки мест и повлияло ли размещение других категорий лиц на право студентов на проживание.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте