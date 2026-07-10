ПСРМ требует проверить размещение иностранцев в общежитиях бывшего Аграрного университета.

Депутаты ПСРМ Владимир Односталко и Алла Урсу-Анточ обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности использования общежитий бывшего Аграрного университета, которые сейчас находятся в ведении ТУМ.

В запросе парламентарии просят проверить порядок передачи общежитий в пользование, их использование по назначению, а также соблюдение требований законодательства в сфере управления государственным имуществом, пишет rupor.md

Отдельно депутаты просят оценить роль Министерства образования и науки в осуществлении надзорных полномочий в отношении имущества, находящегося в управлении Технического университета Молдовы. В частности, они предлагают проверить наличие разрешений, соглашений или других административных документов, которые могли бы стать основанием для изменения порядка использования общежитий.

Еще один вопрос, включенный в обращение, касается информации о размещении в этих общежитиях иностранных граждан, которые не являются членами университетского сообщества. Депутаты просят проверить законность их пребывания в Республике Молдова, соблюдение требований правового режима для иностранцев, а также законность их трудоустройства.

Кроме того, парламентарии предлагают проверить ситуацию со студентами, которые в последние годы обращались за местами в общежитиях. Они хотят установить, были ли случаи отказа из-за нехватки мест и повлияло ли размещение других категорий лиц на право студентов на проживание.