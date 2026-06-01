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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 07:27
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В Молдове 141 иностранец был вовлечен в преступления за полгода

В период с 1 января по 31 мая 2026 года в Молдове было зафиксировано 54 уголовных дела, в которых были замешан 141 иностранный гражданин.

В Молдове 141 иностранец был вовлечен в преступления за полгода.
В Молдове 141 иностранец был вовлечен в преступления за полгода.

Среди наиболее распространённых правонарушений — организация нелегальной миграции, кибермошенничество и торговля влиянием, пишет rupor.md

При этом статистика не содержит данных о количестве подозреваемых, поскольку, согласно законодательству, такие лица не учитываются в автоматизированном криминалистическом реестре.

Отдельно отмечается, что за период с 1 января по 15 июня из Молдовы были выдворены 104 иностранца за нарушение режима пребывания. Наиболее часто это граждане Азербайджана, Узбекистана, Бангладеш и Шри-Ланки.

Также с начала года по 31 мая 2026 года 113 иностранцев получили постоянный вид на жительство в Молдове, а 3 760 — разрешение на работу.

Источник
rupor.md logorupor
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