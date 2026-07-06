Молдова теряет своих работников, но нанимает иностранцев из-за дефицита кадров.

Республика Молдова сталкивается с парадоксальной ситуацией на рынке труда: пока десятки тысяч граждан ежегодно уезжают на работу за границу, местная экономика испытывает дефицит рабочей силы, оцениваемый до 25%.

Согласно последним данным Национального агентства занятости населения (ANOFM), в стране доступно около 13 400 вакансий, пишет radiomoldova.md

На фоне этого дисбаланса всё больше работодателей в Молдове обращаются к иностранной рабочей силе, особенно из Непала, Бангладеш и Узбекистана.

С ростом числа иностранных работников власти и эксперты отмечают проблемы, связанные с интеграцией и соблюдением миграционного законодательства.

Эксперт по рынку труда Дорин Вакуловски объясняет эту тенденцию дисбалансом между спросом и предложением, а также разницей в оплате труда между Молдовой и европейскими странами.

«Это естественное явление, поскольку в последние пять-семь лет Молдова сталкивается с дефицитом рабочей силы, однако предлагаемые рабочие места не обеспечивают достойной, привлекательной для населения зарплаты, поэтому многие предпочитают уезжать за границу, где зарплаты значительно выше. Кроме того, не стоит забывать, что в последнее время стоимость миграции также существенно снизилась. Это связано с расходами на оформление виз, поиск работы за рубежом и многим другим. И это, действительно, побудило молдаван уезжать за границу, в то время как эти вакансии заполняются гражданами других стран, которые согласны на такие условия оплаты», — отметил Вакуловски.

Наиболее пострадавшие сектора

В настоящее время ANOFM сообщает о более чем 13 400 вакансиях по всей стране. Однако Вакуловски утверждает, что эта цифра не указывает автоматически на зависимость экономики от иностранной рабочей силы, а скорее на проблему привлекательности зарплат.

«Эти 13 000 рабочих мест — не самый высокий показатель. Вакансий может быть и больше. Но мы не можем сказать, что Молдова уже стала зависимой от иностранной рабочей силы. Всё зависит от условий оплаты труда — насколько рабочие места привлекательны для молдаван. Если зарплаты станут более привлекательными, молдаване вернутся и интегрируются на рынок труда Молдовы», — считает эксперт.

Большинство иностранных работников в Молдове заняты в строительстве, сельском хозяйстве и службах доставки — сферах, испытывающих острую нехватку персонала. На вопрос, может ли их отсутствие повлиять на работу некоторых предприятий, эксперт отвергает сценарий немедленного коллапса, но подтверждает региональные тенденции.

«Не думаю. Те же проблемы существовали и в европейских странах, которые также сталкивались с определённой нехваткой рабочей силы. Но они покрываются за счёт мигрантов, поскольку миграция в последнее время приобрела довольно большие масштабы, усилилась, и с каждым годом темпы миграции продолжают расти», — отметил эксперт.

Интеграция иностранных работников

Власти утвердили Национальную программу интеграции иностранцев на 2025–2027 годы в контексте ожидаемого роста экономической миграции.

«Не знаю, насколько Молдова готова к трудовым мигрантам, но процесс интеграции трудовых мигрантов — это европейская ценность, и мы, имея европейскую ориентацию, обязаны соответствовать этим правилам и иметь все инструменты и механизмы интеграции трудовых мигрантов на рынок труда Молдовы», — сказал Вакуловски.

Касательно мер, необходимых для эффективной интеграции иностранных работников и предотвращения возможных злоупотреблений или нарушений, Вакуловски подчёркивает важность строгого регулирования и социальной интеграции.

«Во-первых, миграция должна быть регулируемой и пользоваться всеми инструментами социальной защиты и социальной интеграции. И ещё один не менее важный момент: когда мы приглашаем людей или они приезжают к нам на работу, эти люди должны оправдывать своё присутствие в Молдове. Рабочее место не должно создавать конкуренцию для местного работника», — заключил эксперт по рынку труда.

Число иностранных граждан, трудоустроенных в Молдове, растёт. По данным властей, в настоящее время на рынке труда страны работают около 5000 рабочих из других государств. В большинстве случаев они получают зарплату выше национального минимума, а также дополнительные льготы, призванные обеспечить их интеграцию и лучшие условия жизни.