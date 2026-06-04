В Люксембурге чистый доход в 4 раза выше, чем в Венгрии.

Средняя зарплата работника в Люксембурге более чем в четыре раза больше, чем в Венгрии, следует из последних данных Евростата, пишет euronews.com

Годовой чистый доход, то есть реальные деньги "на руки", которые получает одинокий работник без детей, варьируется от 12 967 евро в Венгрии до 54 260 евро в Люксембурге, что демонстрирует разительный разрыв в уровне доходов по ЕС.

Рейтинг стран показывает серьезный разрыв. После корректировки на покупательную способность он сокращается, но все же остается значительным.

Различия объясняются сочетанием уровней зарплат, налоговых систем, взносов в систему социального страхования и схем семейных пособий. Страны с более высокими зарплатами не всегда остаются в лидерах, если учесть налоги и стоимость жизни.

В каких странах самый высокий чистый доход?

Среди стран ЕС, занимающих верхние строчки рейтинга, планку в 50 000 евро превышает только Люксембург, и лишь еще в двух странах одинокий работник получает более 40 000 евро чистого дохода в год: в Ирландии (44 263 евро) и Дании (41 981 евро).

Другие страны, чей показатель выше среднего по ЕС уровня в 26 929 евро, это: Нидерланды (36 837 евро), Бельгия (34 642 евро), Швеция (34 624 евро), Финляндия (33 641 евро), Германия (31 000 евро) и Франция (30 832 евро).

Из четырех крупнейших экономик ЕС Германия и Франция лишь немного опережают средний показатель по сообществу, тогда как Испания и Италия уступают ему. Одинокий работник в Германии или Франции зарабатывает как минимум на 5 000 евро больше, чем его коллеги в Испании и Италии, где годовой чистый доход составляет соответственно 25 263 и 24 471 евро.

Страны ЕС, где годовой чистый доход остается ниже 20 000 евро

В десяти странах ЕС годовой чистый доход не достигает 20 000 евро. Венгрия (12 967 евро), Румыния (13 233 евро), Греция (15 050 евро), Словакия (15 686 евро) и Польша (16 163 евро) формируют группу с самыми низкими показателями. Латвия (16 793 евро), Хорватия (17 256 евро), Литва (18 650 евро), Чехия (19 569 евро) и Португалия (19 709 евро) обеспечивают сравнительно более высокий доход, хотя разница невелика.

Эстония (20 045 евро), Словения (22 503 евро), Кипр (23 524 евро) и Мальта (25 544 евро) также находятся в диапазоне между 20 000 евро и средним уровнем по ЕС.

В 2024 году Болгария занимала последнее место по чистому доходу в ЕС, но Euronews Business исключила ее из этого обзора в ожидании подтверждения от Евростата из-за необычно резкого роста показателя в обновленных данных.