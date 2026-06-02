Ferrari установила рекорд «Формулы-1» по зарплатам пилотов.

Решающим фактором стало продления контракта с монегаском Шарлем Леклером (срок соглашения не уточняется), передает racingnews365.nl

Официально Ferrari не раскрывает финансовые детали. Но, как выяснило издание, Леклер по предыдущему контракту получал €34 млн, а по новому соглашению его зарплата вырастет до €50 млн в год.

Общая же сумма выплат Леклеру и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону (€60 млн) превысила €100 млн.

Для сравнения: второе место в неофициальном рейтинге занимает Red Bull Racing, где общая сумма зарплат пилотов составляет €75 млн. При этом подавляющая часть этой суммы — €70 млн — приходится на трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.