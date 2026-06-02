theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
2 Июня 2026, 23:43
47
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ferrari установила рекорд «Формулы-1» по зарплатам пилотов

Итальянская Ferrari стала первой командой в истории «Формулы-1», чей годовой бюджет на зарплаты пилотов превысил €100 млн.

Ferrari установила рекорд «Формулы-1» по зарплатам пилотов.
Ferrari установила рекорд «Формулы-1» по зарплатам пилотов.

Решающим фактором стало продления контракта с монегаском Шарлем Леклером (срок соглашения не уточняется), передает racingnews365.nl

Официально Ferrari не раскрывает финансовые детали. Но, как выяснило издание, Леклер по предыдущему контракту получал €34 млн, а по новому соглашению его зарплата вырастет до €50 млн в год.

Общая же сумма выплат Леклеру и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону (€60 млн) превысила €100 млн.

Для сравнения: второе место в неофициальном рейтинге занимает Red Bull Racing, где общая сумма зарплат пилотов составляет €75 млн. При этом подавляющая часть этой суммы — €70 млн — приходится на трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте