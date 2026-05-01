25 Мая 2026, 07:54
Мировой рейтинг зарплат: Молдова ниже Румынии, но выше Украины
Популярный статистический сервис Numbeo представил свежий рейтинг стран по уровню средней месячной зарплаты после уплаты налогов.
ТОП-10 стран с самой высокой заработной платой в мае по версии Numbeo выглядит следующим образом:
- Швейцария — $7 596;
- Люксембург — $5 584;
- Сингапур — $4 403;
- США — $4 325;
- Дания — $4 251;
- Норвегия — $4 190;
- Австралия — 4$058;
- Катар — $3 956;
- Израиль — $3 940;
- Нидерланды — $3 918, пишет logos-pres.md
Молдова в этом рейтинге занимает 62 место ($750), между Северной Македонией – ($776) и Арменией ($741). Соседняя Румыния в рейтинге значительно выше — на 54 месте ($1067), Украина – ниже, на 81 месте ($497).
Последнюю строку рейтинга, включающего 101 страну, занимает Куба – $36.