logos.press.md
25 Мая 2026, 07:54
Мировой рейтинг зарплат: Молдова ниже Румынии, но выше Украины

Популярный статистический сервис Numbeo представил свежий рейтинг стран по уровню средней месячной зарплаты после уплаты налогов.

ТОП-10 стран с самой высокой заработной платой в мае по версии Numbeo выглядит следующим образом:

  1. Швейцария — $7 596;
  2. Люксембург — $5 584;
  3. Сингапур — $4 403;
  4. США — $4 325;
  5. Дания — $4 251;
  6. Норвегия — $4 190;
  7. Австралия — 4$058;
  8. Катар — $3 956;
  9. Израиль — $3 940;
  10. Нидерланды — $3 918, пишет logos-pres.md

Молдова в этом рейтинге занимает 62 место ($750), между Северной Македонией – ($776) и Арменией ($741). Соседняя Румыния в рейтинге значительно выше — на 54 месте ($1067), Украина – ниже, на 81 месте ($497).

Последнюю строку рейтинга, включающего 101 страну, занимает Куба – $36.

