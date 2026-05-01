Мировой рейтинг зарплат: Молдова ниже Румынии, но выше Украины.

ТОП-10 стран с самой высокой заработной платой в мае по версии Numbeo выглядит следующим образом:

Швейцария — $7 596; Люксембург — $5 584; Сингапур — $4 403; США — $4 325; Дания — $4 251; Норвегия — $4 190; Австралия — 4$058; Катар — $3 956; Израиль — $3 940; Нидерланды — $3 918

Молдова в этом рейтинге занимает 62 место ($750), между Северной Македонией – ($776) и Арменией ($741). Соседняя Румыния в рейтинге значительно выше — на 54 месте ($1067), Украина – ниже, на 81 месте ($497).

Последнюю строку рейтинга, включающего 101 страну, занимает Куба – $36.