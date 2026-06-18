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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 16:52
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ПСРМ проведет «Марш семьи» за день до Pride в Кишиневе

Партия социалистов 20 июня проведет в Кишиневе «Марш семьи». Об этом объявил лидер ПСРМ Игорь Додон. Мероприятие начнется в 10:00 у ASEM. Участники пройдут до сквера Кафедрального собора.

ПСРМ проведет «Марш семьи» за день до Pride в Кишиневе.
ПСРМ проведет «Марш семьи» за день до Pride в Кишиневе.

«В субботу Партия социалистов организует “Марш семьи”, начиная с 10:00, от Экономической академии до сквера Кафедрального собора. Партия социалистов продвигает национальные ценности», — заявил Додон, передает rupor.md

Он также выступил против «ЛГБТ-политик» и напомнил, что социалисты ранее предлагали в парламенте ввести уголовную ответственность за их продвижение.

«Мы против ЛГБТ-пропаганды. Мы неоднократно выступали с законодательными инициативами в парламенте Республики Молдова, чтобы привлекать к уголовной ответственности за продвижение ЛГБТ-пропаганды в Молдове. Поэтому в субботу приглашаю всех на “Марш семьи”», — сказал лидер ПСРМ.

В свою очередь марш Pride в Кишиневе пройдет на следующий день, 21 июня. Он запланирован на 12:00. Участники начнут движение от пересечения улиц Букурешть и Измаил.

В этом году главной темой Moldova Pride стало право на юридическое признание однополых отношений. Организаторы заявляли, что марш является манифестом за свободу собраний и право всех людей на общественное пространство.

Фестиваль Moldova Pride стартовал 14 июня и проходит в течение недели. В программе также были запуск социального ролика и международная конференция с участием экспертов из Молдовы, Украины, Армении и Грузии.

Источник
rupor.md logorupor
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