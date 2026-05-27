Батрынча: ПРСМ предлагает законодательные инициативы для возвращения в Молдову соотечественников

Он заявил на брифинге, что инициативы «призваны устранить бюрократические барьеры, облегчить возвращение граждан домой и создать благоприятные условия для жизни, работы и инвестиций в Республике Молдова», передает infotag.md

Первый законопроект предусматривает либерализацию процедур ввоза и размещения денежных средств, заработанных за рубежом. Социалисты предлагают разрешить гражданам вносить на банковские счета до 2,5 млн леев без необходимости подтверждать происхождение средств многочисленными документами.

Второй проект касается приобретения жилья и первого автомобиля. ПСРМ предлагает упростить процедуры покупки — без излишней бюрократии и требований о предоставлении документов о происхождении средств.

Социалисты также предлагают сделать программу Prima Casă Plus доступной для представителей диаспоры, чтобы граждане, возвращающиеся домой, могли воспользоваться государственными механизмами поддержки при покупке жилья.

Еще одна инициатива направлена на поддержку детей граждан, работающих за рубежом. Предлагается закрепить за государством обязанность обеспечивать прием детей из семей диаспоры в школы, гимназии и лицеи без дополнительных трудностей для родителей.

Следующий проект касается консульских услуг и репатриации. ПСРМ предлагает снизить стоимость консульских услуг за рубежом и максимально упростить процедуры их получения. Кроме того, государство должно предоставлять финансовую помощь до 3 000 евро на транспортировку на родину тел граждан Молдовы, умерших за границей.

Отдельное внимание уделено стимулированию инвестиций со стороны диаспоры. ПСРМ предлагает ввести трехлетние налоговые каникулы для граждан, инвестирующих в приоритетные для государства отрасли экономики — производство и развитие сельских территорий.

«Инициативы направлены на борьбу с депопуляцией страны, развитие национальной экономики и создание условий, при которых граждане Молдовы захотят возвращаться домой и вкладывать силы и средства в развитие государства», - отметил Влад Батрынча.