Гайдаржи о решении КС: Оно не является актом конституционного правосудия
Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи раскритиковал решение Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе региона.
По его словам, решение ограничивает полномочия Гагаузии и представляет собой «серьёзное политическое вмешательство» в права жителей автономии, передаёт ipn.md
На брифинге для прессы Валентин Гайдаржи заявил, что Народное собрание встретило решение Конституционного суда «с глубокой обеспокоенностью и категорическим несогласием». По его словам, постановление существенно ограничивает полномочия Автономного территориального образования Гагаузия, которые, как он считает, закреплены Конституцией и Законом об особом правовом статусе Гагаузии.
«Это решение не является актом конституционного правосудия, а представляет собой серьёзное и нелегитимное политическое вмешательство в права и свободы гагаузского народа», — заявил Валентин Гайдаржи.
Конституционный суд рассмотрел два обращения — Министерства юстиции и Народного собрания Гагаузии. Суд удовлетворил обращение министерства, а обращение Народного собрания признал неприемлемым. Своим решением Конституционный суд признал неконституционными положения, позволявшие властям Комрата участвовать в назначении руководства полиции Автономного территориального образования Гагаузия и формировании региональных избирательных органов. Одновременно парламенту было предложено привести законодательство в соответствие с постановлением суда.