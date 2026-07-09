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ipn
9 Июля 2026, 20:04
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Гайдаржи о решении КС: Оно не является актом конституционного правосудия

Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи раскритиковал решение Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе региона.

Гайдаржи о решении КС: Оно не является актом конституционного правосудия.
Гайдаржи о решении КС: Оно не является актом конституционного правосудия.

По его словам, решение ограничивает полномочия Гагаузии и представляет собой «серьёзное политическое вмешательство» в права жителей автономии, передаёт ipn.md

На брифинге для прессы Валентин Гайдаржи заявил, что Народное собрание встретило решение Конституционного суда «с глубокой обеспокоенностью и категорическим несогласием». По его словам, постановление существенно ограничивает полномочия Автономного территориального образования Гагаузия, которые, как он считает, закреплены Конституцией и Законом об особом правовом статусе Гагаузии.

«Это решение не является актом конституционного правосудия, а представляет собой серьёзное и нелегитимное политическое вмешательство в права и свободы гагаузского народа», — заявил Валентин Гайдаржи.

Конституционный суд рассмотрел два обращения — Министерства юстиции и Народного собрания Гагаузии. Суд удовлетворил обращение министерства, а обращение Народного собрания признал неприемлемым. Своим решением Конституционный суд признал неконституционными положения, позволявшие властям Комрата участвовать в назначении руководства полиции Автономного территориального образования Гагаузия и формировании региональных избирательных органов. Одновременно парламенту было предложено привести законодательство в соответствие с постановлением суда.

Источник
ipn
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