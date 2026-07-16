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realitatea.md logorealitatea
16 Июля 2026, 13:09
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ПСРМ не поддержит правительство Тофана

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не поддержит кандидатуру правительства во главе с Василе Тофаном. Об этом заявил депутат-социалист Григоре Новак.

ПСРМ не поддержит правительство Тофана.
ПСРМ не поддержит правительство Тофана.

«Однозначно нет, потому что мы понимаем, что будет дальше. Мы подготовили ряд вопросов, которые хотим задать. Посмотрим, что господин премьер-министр пообещает в отношении будущего Республики Молдова, как он видит, в том числе, европейский путь страны. Мы увидели открытие нескольких кластеров, но он должен понимать, что с нынешним составом министров… мы не видим Европейский союз даже в 2050 году», — заявил Григоре Новак, цитирует realitatea.md

Отметим, что после встреч с министрами Василе Тофан заявил, что начинается этап принятия решений относительно состава правительственной команды. Кандидат на должность премьер-министра отметил, что консультации с политическими партиями и представителями различных сфер продолжатся до окончательной доработки программы правительства.

Правительство во главе с Василе Тофаном запросит вотум доверия парламента во вторник, 21 июля. Тофан был назначен кандидатом на должность премьер-министра президентом Майей Санду после консультаций с парламентскими фракциями.

Согласно законодательству, правительство утверждается голосами большинства избранных депутатов. После этого президент Республики Молдова подписывает указ о назначении Кабинета министров.

Бывший премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке 3 июля после примерно восьми месяцев работы на посту.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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