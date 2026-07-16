ПСРМ не поддержит правительство Тофана.

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не поддержит кандидатуру правительства во главе с Василе Тофаном. Об этом заявил депутат-социалист Григоре Новак.

«Однозначно нет, потому что мы понимаем, что будет дальше. Мы подготовили ряд вопросов, которые хотим задать. Посмотрим, что господин премьер-министр пообещает в отношении будущего Республики Молдова, как он видит, в том числе, европейский путь страны. Мы увидели открытие нескольких кластеров, но он должен понимать, что с нынешним составом министров… мы не видим Европейский союз даже в 2050 году», — заявил Григоре Новак, цитирует realitatea.md

Отметим, что после встреч с министрами Василе Тофан заявил, что начинается этап принятия решений относительно состава правительственной команды. Кандидат на должность премьер-министра отметил, что консультации с политическими партиями и представителями различных сфер продолжатся до окончательной доработки программы правительства.

Правительство во главе с Василе Тофаном запросит вотум доверия парламента во вторник, 21 июля. Тофан был назначен кандидатом на должность премьер-министра президентом Майей Санду после консультаций с парламентскими фракциями.

Согласно законодательству, правительство утверждается голосами большинства избранных депутатов. После этого президент Республики Молдова подписывает указ о назначении Кабинета министров.

Бывший премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке 3 июля после примерно восьми месяцев работы на посту.