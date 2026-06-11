ПСРМ назвала уголовное дело против Алексея Петровича «политической расправой».

С таким заявлением ПСРМ выступила в четверг, расценив случившееся как «попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров», пишет infotag.md

«Присвоение статуса подозреваемого по обвинению в «пропаганде войны» в адрес гражданского активиста является беспрецедентным актом политической цензуры. Анализ предъявленных претензий свидетельствует о том, что госорганы целенаправленно используют карательный аппарат для подавления инакомыслия и устрашения граждан, не согласных с текущей политической конъюнктурой», - отметили социалисты.

По их мнению, «действия Национального инспектората расследований - включая тотальную слежку, прослушивание частных коммуникаций, изъятие средств связи и ограничение права на свободное передвижение - выходят за рамки правового поля и дискредитируют суть верховенства закона».

«Подобные методы силового давления являются прямым подтверждением сворачивания демократических свобод и установления режима, в котором критическая позиция приравнивается к совершению тяжкого преступления», - заявила ПСРМ, назвав обвинения против Алексея Петровича «юридически несостоятельными и лишенными доказательной базы, что переводит их в категорию политической расправы».

Партия предостерегла власти «от дальнейшей эскалации полицейского произвола», напомнив, что «репрессивные методы не только не укрепляют государство, но и ведут к утрате доверия общества к власти».