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stiri.md logostiri
9 Июня 2026, 14:53
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Тиктокер, подозреваемый в пропаганде войны: Местами и я ошибался

Тиктокер, фигурирующий в уголовном деле о пропаганде войны, публично прокомментировал ситуацию. Он признал, что местами ошибался и преувеличивал, но подчеркнул, что не боится закона, потому что его нужно не бояться, а уважать.

Коллаж: stiri.md
Коллаж: stiri.md

«Не из страха перед законом. Потому что закона не надо бояться. Закон нужно просто уважать. И всё будет хорошо», — заявил он, передаёт stiri.md

Тиктокер признал, что допускал ошибки в своей онлайн-деятельности, прямо не ссылаясь на обвинения прокуроров.

«Местами и я ошибался. Признаю и признавал это. Да, я ошибался в некоторых моментах. Преувеличивал словами», — сказал он.

В обращении к подписчикам он заметил, что после появления информации об уголовном деле в интернете развернулась волна хейта.

«Я хочу вам сказать: никогда не радуйтесь проблемам кого-либо. Мы переживаем очень тяжёлые времена», — отметил он.

Блогер также намекнул, что есть люди опаснее его, которых не привлекают к ответственности.

«Есть люди, которые гораздо опаснее и разгуливают себе на свободе. Но обо мне не переживайте. Всё будет хорошо», — заявил он.

Напомним, что вчера правоохранители предъявили обвинение 33-летнему мужчине, который администрировал популярный аккаунт в TikTok и публиковал материалы с оправданием военной агрессии. По мнению полиции, публикации могли оправдывать агрессивные военные действия, подстрекать к войне и расширению вооруженных конфликтов, а также разжигать социальную ненависть и дискриминацию.

Источник
stiri.md logostiri
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