ПСРМ: Молдова стоит на пороге потери собственного суверенитета и самобытности.

Об этом говорится в Декларации ПСРМ, принятой в субботу на заседании Республиканского совета партии.

«Нынешняя власть, состоящая из непрофессионалов, последовательно ведет страну к экономическому краху. В результате их неумелого управления и отсутствия четкой стратегии развития деградация затронула абсолютно все сферы жизнедеятельности государства — от экономики и сельского хозяйства до социальной инфраструктуры. Текущий режим не способен предложить ничего, кроме разрушения, что подтверждается их антинародными действиями», - говорится в документе, сообщает infotag.md

Социалисты указывают, в частности, на провал реформы юстиции, «давлении центральных властей на Гагаузскую автономию», а также выступают категорически против административно-территориальной реформы.

«Мы официально заявляем: так называемая «реформа юстиции» окончательно провалена. Вместо обещанной борьбы с коррупцией и установления верховенства закона, власть использует судебную систему как инструмент для установления тотального контроля. Систематическое игнорирование Конституции, конъюнктурные изменения законодательства и использование репрессивных методов против политических оппонентов превратили правосудие в филиал правительственной канцелярии. Эти действия сводят на нет все пропагандистские заявления об «успехах» и подрывают последние остатки доверия граждан к государственным институтам», - подчеркивают социалисты.

По их мнению, «попытки центральной власти блокировать демократические процессы и навязать свои условия проведения выборов в Народное собрание являются грубым нарушением законодательства и принципов демократии».

«Планируемая ликвидация нескольких сотен примэрий — это преступление против местного самоуправления. Под прикрытием «оптимизации» скрывается истинная цель режима: окончательное подчинение местной власти центру. Такая реформа неизбежно приведет к разрушению административной инфраструктуры, ускорит депопуляцию сёл и сделает публичные услуги недоступными для граждан. Мы выступаем категорически против насильственного уничтожения основ местной автономии», - говорится в Декларации.