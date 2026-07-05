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stiri.md logostiri
5 Июля 2026, 13:00
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PSDE призвала Игоря Гросу занять пост премьер-министра после отставки Мунтяну

Европейская социал-демократическая партия (PSDE) предложила лидеру партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорю Гросу занять должность премьер-министра после того, как Александр Мунтяну объявил о своей отставке.

PSDE призвала Игоря Гросу занять пост премьер-министра после отставки Мунтяну.
PSDE призвала Игоря Гросу занять пост премьер-министра после отставки Мунтяну.

Как заявили представители PSDE, в большинстве европейских и западных стран пост главы правительства занимает лидер правящей партии, передает stiri.md

«Это естественная практика: тот, кто просит у граждан голоса на выборах, берет на себя и ответственность за выполнение обещаний, данных в ходе избирательной кампании», — заявили представители PSDE.

По мнению партии, такая практика позволила бы Республике Молдова получить премьер-министра, который сможет работать в долгосрочной перспективе и полноценно исполнять свои обязанности.

«Ненормально, когда каждые несколько месяцев приходится искать нового премьер-министра, который не несет политической ответственности за деятельность правительства и может уйти, не дав никаких объяснений гражданам.

Хватит экспериментов за счет людей. Возьмите на себя полную ответственность за управление страной. Господин Игорь Гросу, оставьте теплое кресло в парламенте и возглавьте правительство, докажите, что способны проводить реформы в интересах граждан. До сих пор люди скорее видели псевдореформы, необоснованно высокие зарплаты для лиц, приближенных к власти, повышение окладов чиновникам и все более тяжелое налоговое бремя для граждан, которых заставляют оплачивать последствия этих решений», — говорится в заявлении PSDE.

Источник
stiri.md logostiri
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