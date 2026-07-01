Promo-LEX: При выборах в Оргееве и Тараклии использовали админресурсы и манипулирование.

Ассоциация Promo-LEX опубликовала итоговый отчет миссии по наблюдению за новыми местными выборами и местными референдумами, состоявшимися 17 мая (31) 2026 года.

В отчете анализируются организация и проведение выборов, избирательная кампания, деятельность избирательных органов, рассмотрение жалоб, день выборов и послевыборный период, а также формулируются рекомендации по улучшению избирательной системы, передает zdg.md

Согласно отчету, правовая база позволила надлежащим образом организовать выборы, а Центральная избирательная комиссия «в целом эффективно управляла избирательным процессом». Избирательная обстановка была «конкурентной», и предвыборные кампании были сосредоточены в основном на вопросах, представляющих местный интерес.

«Однако в тех населенных пунктах, где выборы были организованы после отставки примаров, ранее поддержанных Иланом Шором, на избирательный контекст повлияли дискуссии о его роли в предвыборной кампании. Что касается местных референдумов, рабочая группа Promo-LEX считает необходимым дополнить законодательство нормами, касающимися применения условия проживания или пребывания в стране не менее 3 месяцев для участия в голосовании», — говорится в отчете.

В ходе избирательной кампании наблюдатели Promo-LEX задокументировали не менее 589 мероприятий по продвижению предвыборной кампании, большая часть которых проводилась в Оргееве и Тараклии. Основными методами продвижения, используемыми участниками выборов, были печатные предвыборные материалы, встречи с избирателями и поквартирный обход. Отличительной чертой этих выборов стало активное участие независимых кандидатов, которые проводили столько же предвыборных мероприятий, сколько и политические партии.

В докладе также освещаются проблемы, повлиявшие на честность избирательной конкуренции. Promo-LEX выявила как минимум 14 случаев нецелевого использования административных ресурсов (PAS — 6, PPDA — 2, ПСРМ — 1 и независимые кандидаты — 5), а также один случай использования изображения иностранных чиновников (Александр Боримечков). Также были обнаружены случаи вовлечения государственных служащих в избирательную кампанию, приписывание заслуг проектам, финансируемым из государственных средств, организация избирательной деятельности в государственных учреждениях и использование административных функций в целях электорального продвижения.

Наблюдатели Promo-LEX выявили организации, которые проводили предвыборную агитацию, не имея статуса электоральных конкурентов, посредством спонсируемой рекламы на онлайн-платформах. Миссия Promo-LEX выявила случаи недостоверного скоординированного поведения в социальных сетях, используя неидентифицируемые или фейковые профили, с целью искусственного усиления сообщений, включая дезинформацию, и влияния на общественное восприятие избирательного процесса, институтов и конкурентов. Онлайн-мониторинг выявил 120 релевантных постов, опубликованных на 61 странице, профиле или канале в Facebook, Telegram и TikTok. Большинство постов касались выборов в Оргееве и Тараклии.

В день выборов миссия Promo-LEX осуществляла мониторинг всех избирательных округов, где проводились местные выборы и референдумы. Процесс голосования в целом был хорошо организован и проходил в спокойной атмосфере. Параллельный подсчет голосов, проведенный Promo-LEX, не выявил каких-либо расхождений с официальными результатами Центральной избирательной комиссии. Однако наблюдатели зафиксировали 60 инцидентов, наиболее частые из которых были связаны с функционированием системы SIAS Alegeri, списками избирателей, присутствием посторонних лиц вблизи избирательных участков, организованным подвозом избирателей и нарушением тайны голосования. Кроме того, доступность избирательных участков для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по-прежнему остается недостаточной.

В докладе также отмечается, что процесс рассмотрения жалоб на нарушения на выборах требует большей ясности и прозрачности, а информация, публикуемая избирательными органами относительно этих процедур, разрознена и сложна для понимания. В то же время Promo-LEX обращает внимание на необходимость регулирования финансирования избирательной деятельности, осуществляемой третьими лицами, и усиления механизмов проверки политической и избирательной рекламы, распространяемой на онлайн-платформах.

В этом контексте ассоциация Promo-LEX формулирует ряд рекомендаций, адресованных парламенту, Центральной избирательной комиссии, органам местного самоуправления и участникам выборов. Среди наиболее важных — регулирование финансирования выборов третьими лицами, включая феномен недобросовестного скоординированного поведения, доработка правовой базы в отношении местных референдумов, повышение прозрачности разрешения избирательных жалоб, упрощение процедур прекращения членства в политических партиях и обеспечение доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями.