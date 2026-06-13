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rupor.md logorupor
13 Июня 2026, 13:00
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Promo-LEX требует принять меры по освобождению двух незаконно задержанных в Тирасполе мужчин

Ассоциация Promo-LEX подала петицию, адресованную конституционным властям Республики Молдова.

Promo-LEX требует принять меры по освобождению двух незаконно задержанных в Тирасполе мужчин.
Promo-LEX требует принять меры по освобождению двух незаконно задержанных в Тирасполе мужчин.

В ней содержится просьба о срочном вмешательстве для освобождения Эмилиана Чебана и Евгения Панчохи, находящихся под стражей в приднестровском регионе, пишет rupor.md

По данным организации, оба были похищены и незаконно удерживаются тираспольским режимом по обвинению в якобы «государственной измене», передаёт IPN.

Представители Promo-LEX заявляют, что обращение связано с ухудшением положения задержанных, а также после того, как за последние три месяца организация направила несколько петиций и публичных обращений в конституционные органы с просьбой вмешаться для их освобождения.

«Предпринятые действия не привели к желаемому результату — освобождению обоих мужчин, а полученные до настоящего времени ответы не свидетельствуют о решительных и эффективных мерах со стороны властей», — говорится в заявлении организации.

Ассоциация требует от государственных учреждений срочных и действенных шагов по защите прав Эмилиана Чебана и Евгения Панчохи, а также по обеспечению их освобождения. Дело обоих мужчин находится под наблюдением правозащитных организаций, которые ранее критиковали практику структур власти в Тирасполе, связанную с задержаниями и судебными процессами в приднестровском регионе.

Источник
rupor.md logorupor
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