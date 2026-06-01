Promo-LEX зафиксировала 20 инцидентов во втором туре местных выборов.

Большинство случаев пришлось на Оргеев, где зарегистрировали 18 из 20 инцидентов, передает rupor.md

По оценке миссии, в целом голосование было организовано эффективно и прошло спокойно. Наблюдатели следили за работой всех 24 избирательных участков.

Чаще всего Promo-LEX фиксировала необоснованное присутствие неавторизованных лиц возле участков, нарушение тайны голосования и возможную организованную перевозку избирателей.

Миссия сообщила о четырех случаях возможной организованной перевозки избирателей. Все они были зафиксированы в Оргееве. Наблюдатели указывали на четыре автомобиля, которые, по их данным, подвозили или ожидали избирателей у участков. В нескольких случаях машины могли быть связаны с командой независимого кандидата Рамиза Ансарова.

Еще семь инцидентов касались присутствия неавторизованных лиц. В Оргееве наблюдатели фиксировали группы людей в радиусе 100 метров от участков. В некоторых случаях они уходили только после вмешательства полиции, при этом, по данным Promo-LEX, вели себя агрессивно. Один такой случай был зафиксирован в Русештий Ной, где полицейский около 40 минут находился недалеко от входа на участок.

Promo-LEX также сообщила о пяти случаях нарушения тайны голосования. В Оргееве избиратели фотографировали бюллетень, ставили печать Votat на руку или на отдельный лист, голосовали прямо на столе членов бюро либо держали незаполненный бюллетень так, что выбор был виден до опускания в урну.

Три инцидента были связаны с техническими проблемами в системе SIAS Alegeri. В Оргееве на одном участке более 10 минут не было Интернета на компьютере операторов. На другом участке при открытии голосования операторы не могли подключиться к компьютерам, из-за чего двум избирателям пришлось ждать. Еще на одном участке оператор не смог идентифицировать избирателя по удостоверению нового образца, поскольку система распознавала только старый тип документа.

Еще один случай Promo-LEX зафиксировала в Русештий Ной. Там председатель избирательного бюро утром принес списки избирателей и бюллетени из здания мэрии, объяснив это тем, что ночью они хранились там под охраной. Миссия отнесла этот случай к предварительному хранению бюллетеней не в помещении избирательного участка.

Отдельно Promo-LEX указала на проблему доступности участков. По данным наблюдателей, условия для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата были обеспечены только на 13 из 24 участков. На одном из участков в Оргееве наблюдатель стал свидетелем случая, когда избиратель с нарушениями опорно-двигательного аппарата был вынужден ползти по лестнице, чтобы попасть в помещение для голосования. Мужчина заявил, что почувствовал себя униженным и ущемленным. Председатель бюро предложил ему в будущем запрашивать переносную урну, однако избиратель ответил, что хочет голосовать так же, как и другие граждане.

Параллельный подсчет Promo-LEX не выявил расхождений с предварительными результатами ЦИК.