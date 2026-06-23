Приднестровье выступает за «безбарьерное сотрудничество с Молдовой».

Главный приднестровский переговорщик Виталий Игнатьев провел во вторник встречу с и.о. Главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабелой Силвией Хартманн.

Он отметил, что «в условиях кризисного состояния переговорного процесса только совместные усилия могут привести к какому-то результату», передает infotag.md

Игнатьев выразил надежду, что «удастся придать динамику урегулированию и найти те формулы, которые помогут улучшить жизнь людей и снять проблемы, существующие на сегодняшний день».

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства региона, представитель Тирасполя «подтвердил готовность приднестровской стороны к проведению очередного заседания политических представителей сторон для обсуждения актуальных вопросов».

По его словам, «акцент может быть сделан на ранее переданном Действующему Председателю ОБСЕ предложении Приднестровья о безбарьерном экономическом сотрудничестве ПМР и РМ».

Стороны также обсудили проекты в области экологии Днестра и модернизации моста в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй; образовательную проблематику; разблокирование функционирования Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице; взаимодействие по правоохранительной линии; возможность подписания проекта соглашения по социальной защите детей.

Игнатьев обратил «особое внимание на целую серию провокационных деструктивных заявлений уполномоченных представителей Молдовы, призвав к соответствующей реакции ОБСЕ».